Ex Enel, ripresi i lavori: pronto entro un anno

Ci vorrà un altro anno per l'entrata in funzione del parcheggio ex Enel. I tempi si allungano ma una volta attivo contribuirà - come annunciato da anni - a cambiare la mobilità in città. «Una volta in funzione, l'Ex Enel ci consentirà di assicurare una Ztl h24 alla città storica», ha annunciato il sindaco Carlo Salvemini.

Il primo cittadino ieri mattina ha effettuato un sopralluogo dopo l'avvio dei lavori per il completamento del piano sotto interrato. Il parcheggio, acquisito circa un anno fa - per una somma intorno ai 5 milioni e 500mila euro - dalla società PowerSun srl, subentrata alla Fervida Costruzioni sas, infatti concluderà i lavori per poi mettere a disposizione della città ben 700 posti auto a rotazione nei tre livelli seminterrati. Si potrà parcheggiare l'auto pagando non più di 1,50 euro l'ora, sette giorni su sette e 24 ore su 24. La struttura sarà dotata di un sistema di tecnologia di security e di gestione degli accessi in grado di garantire la sicurezza all'utenza anche nelle ore notturne. Il parcheggio inoltre sarà dotato di un impianto di illuminazione e antincendio, e di un impianto tecnologico di gestione del parcheggio per un investimento complessivo di 3 milioni di euro.

«È stato un percorso lungo, caratterizzato da imprevisti, ostacoli e insidie da superare - ha commentato il sindaco - Ma il primo traguardo ora è raggiunto». Ieri mattina infatti è stata posata la recinzione dell'area lavoro che nei prossimi giorni sarà arricchita dal rendering del progetto del mega parcheggio a pochi passi dal centro storico della città.

Oggi «cominceranno i lavori di impermeabilizzazione e di adeguamento dei tre livelli sotterranei destinati a parcheggio, che porteranno la città ad avere a disposizione circa 700 posti auto per la sosta a rotazione a ridosso del centro storico». I lavori per la sistemazione dei piani sotterranei dureranno circa 10 mesi: «Obiettivo - ha annunciato il sindaco Salvemini - è di vederlo entrare in funzione a ridosso della prossima stagione estiva». Conto alla rovescia dunque per il maxi parcheggio che risolverà - forse in parte - l'annoso problema del numero dei parcheggi in città.

«Il nuovo parcheggio Ex Enel è un investimento privato - ha proseguito il sindaco Salvemini - che va ad allinearsi alle politiche dell'amministrazione sul tema della mobilità sostenibile, annunciate e praticate in questi anni. Il ruolo della mia amministrazione - ha sottolineato il primo cittadino - è stato quello di facilitatore, nei limiti delle responsabilità assegnate, di una soluzione, nell'interesse della città».

Poi l'annuncio: «Una volta in funzione, l'Ex Enel ci consentirà di assicurare una Ztl h24 alla città storica», come da tempo ipotizzato. «Una scelta - aggiunge il sindaco - che genererà maggiori opportunità di rigenerazione e investimento su quegli spazi del centro antico che oggi sono ancora soffrono l'eccessivo carico automobilistico che vi si riversa».

Un ulteriore passo avanti nella difesa del centro storico dalle auto che passa - oltre che dall'attivazione h24 della Ztl - anche da una serie di servizi che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo. Non ultimo l'aggiudicazione della gara per il noleggio di monopattini, biciclette e scooter elettrici in modalità free floating. In arrivo 800 mezzi per disincentivare l'uso dell'automobile e decongestionare il traffico urbano.

«La città cambia - ha concluso Salvemini - se la cambiamo tutti insieme: l'amministrazione comunale, i cittadini, le imprese, ciascuno per la sua parte e per le sue responsabilità».

F.Soz.

