C’è da realizzare la rinascita della vecchia di benzina, con tre zone funzionali destinate ad accoglienza e sosta, un’area panoramica e un bookshop. Tra due settimane si parte con il restyling dell’ex Agip. E a stretto giro al via anche la riqualificazione dell’area antistante il Cimitero. Tutti cantieri finanziati con il Pnrr.

Opere da completare entro il 2026

Il Comune è pronto ad avviare una nuova tranche di opere finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo l’ottenimento dei fondi (circa 71,5 milioni), la fase progettuale e la chiusura delle gare per l’affidamento dei lavori, alcuni dei progetti resi possibili con i finanziamenti europei di Next Generation EU vedranno finalmente la luce. E bisogna correre perché i tempi sono ristretti: entro il 2026 le opere devono essere completate.

L'assessore Nuzzaci: «Firmato il contratto, si partirà presto»

Da qualche giorno intanto in città si sono accese le ruspe per il restyling “green” dei viali e della circonvallazione, e adesso è conto alla rovescia per una nuova serie di cantieri Pnrr. A confermare la partenza di due grossi interventi pubblici, che cambieranno il volto della città, è l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci: «Nel giro di 15 giorni partirà la riqualificazione dell’ex Stazione Agip e successivamente anche il restyling dell’area antistante il cimitero monumentale. Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto quindi anche questo progetto partirà a stretto giro».

Un milione per riqualificare la storica stazione di servizio

C’è attesa anche per la nuova fruizione dell’ex stazione Agip, esempio di archeologia industriale a due passi da Porta Napoli.

Il progetto definitivo, firmato dall'architetto Andrea Mantovano, è stato finanziato con 1.100.000 euro e prevede la totale riqualificazione dell’area, dismessa dal 2005 e priva anche di illuminazione pubblica, e il restauro dell'edifico, costruito nel 1952, importante testimonianza di archeologia industriale, per restituirgli identità, immagine e una nuova funzione pubblica. Nel dettaglio, sarà ripristinata l'immagine originaria dell'edificio, e riportato alla luce e integrato il rivestimento esterno in tessere di grès del prospetto. Alcune travi della pensilina saranno oggetto di consolidamento funzionale all'adeguamento statico e sismico. L'edificio sarà dotato di idonei corpi illuminanti, anche sulla pensilina, e di un'insegna luminosa con la scritta “Ex Agip Infopoint”. L'interno prevede tre aree funzionali più i servizi igienici per clienti e personale: la prima, più grande, destinata ad accoglienza e sosta, pienamente accessibile alle persone con disabilità, un'area panoramica nel vano in curva e un bookshop nel vano successivo. Gli arredi e i corpi illuminanti interni richiamano gli anni Cinquanta mentre la pavimentazione sarà di tipo industriale. I muri richiameranno il colore giallo originario e saranno realizzati tre pannelli didattici sulla storia del luogo e sul suo progettista. Saranno effettuati interventi destinati all'efficientamento energetico. Nell'area di pertinenza esterna, sarà realizzata un'aiuola con essenze vegetali adatte al clima mediterraneo e saranno posizionati elementi di arredo funzionali alla destinazione di infopoint e accoglienza turistica: sedute, una fontana, cestini per i diversi rifiuti, una colonnina di ricarica per bici elettriche, e nell'area triangolare asfaltata verso via Taranto un parcheggio per i disabili e una colonnina di ricarica per auto elettriche. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale su via San Nicola e via Carluccio e della pavimentazione dell’intera area dell'ex stazione in più parti oggi sconnessa e dissestata. La pubblica illuminazione sarà garantita da corpi illuminanti su palo basso.

Verde, piste ciclabili e panchine davanti al cimitero

A pochi passi dall’ex Agip partirà anche la riqualificazione ambientale via San Nicola. Il viale che porta al cimitero cambierà volto. Sarà realizzata una zona pedonale di collegamento dei plessi universitari, spazi verdi con prati e alberi ombreggianti, percorsi ciclabili. Quattro le aree a parcheggio previste, per un totale di 87 posti auto, ai quali si aggiungono 23 posti per motocicli e stalli riservati alle persone con disabilità, oltre a stazioni di ricarica per auto elettriche, garantiranno un saldo positivo di posti auto rispetto a quelli attualmente esistenti. I parcheggi saranno dislocati il piazzale e le limitrofe via Genuino e via Carluccio, anche in connessione con il complesso dello Sperimentale Tabacchi. Il progetto è stato finanziato con 1 milione e 800mila euro.

Insomma la stagione dei grandi (e lunghi) cantieri in città è partita.