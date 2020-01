Tenta l'evasione, ma viene subito riacciuffato: in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato in flagranza per evasione ritorna dopo qualche giorno in carcere Francesco De Cagna, 53enne di Scorrano, in provincia di Lecce . L'uomo era stato bloccato dai carabinieri il 27 dicembre scorso, dopo un lungo inseguimento e sottoposto agli arresti domiciliari, dove avrebbe dovuto scontare la pena di otto anni e otto mesi per reati in materia di stupefacenti (misura emessa il 31 gennaio del 2017 dal gip del Tribunale di Lecce).Qualche giorno dopo, gli stessi militari eseguivano a suo carico un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello del tribunale di Lecce – Sezione Unica Penale – con il quale al 53enne scorranese sono stati revocati i domiciliari proprio a causa dell'evasione. De Cagna è stato quindi accompagnato in carcere.