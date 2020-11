Scappa dalla comunità e chiede ai poliziotti di tornare in carcere: 32enne arrestato per evasione

Evade dalla comunità terapeutica e si presenta in commissariato per chiedere di essere condotto in carcere. Ma gli agenti non gli danno retta e lo riportano in comunità. Avendo commesso, comunque, il reato di evasione alla fine in carcere riesce a finirci. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì a Galatina. Gli agenti del commissariato di polizia di Galatina hanno tratto in arresto Mattia Panico, 32enne del posto, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce nella stessa data, per gravi violazioni delle prescizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.

Il giovane, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova in una comunità terapeutica di Lecce in espiazione della pena di anni 5 e mesi 5 di reclusione, lo scorso sabato si era arbitrariamente allontanato dalla comunità, presentandosi in serata al commissariato di Galatina e chiedendo di essere arrestato e accompagnato in carcere. Sulle prime, però, gli agenti non avevano preso in considerazione la sua richiesta e lo avevano riportato nella comunità dalla quale era scappato. Nel pomeriggio di ieri, però, si sono presentati nuovamente nella struttura terapeutica di Lecce per dare esecuzione al decreto di arresto per evasione, in violazione delle prescizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria. Per tali ragioni, qundue, Panico è stato condotto in manette in carcere a Lecce.

