Eutanasia legale, a Lecce anche Marco Cappato: raccolta di firme per cambiare la legge. Il sostegno di Salvemini

Eutanasia legale, la mobilitazione mirata a ottenere il referendum per una legge di iniziativa popolare approda anche a Lecce, nel Salento. Questo pomeriggio, in piazza Sant’Oronzo, il comitato referendario con Marco Cappato è presente con i banchetti per la raccolta delle firme che ha contato anche sul sostegno del sindaco della città capoluogo, Carlo Salvemini.

In un post il primo cittadino ha spiegato il perché della sua scelta. «Credo sempre nella libera scelta. E penso sia il momento di liberare da alcune anacronistiche disposizioni normative i cittadini italiani che si predispongono a congedarsi dalla vita. (...). La legge sull’eutanasia legale, che la proposta referendaria intende sottoporre alla volontà dei cittadini - ha aggiunto Salvemini - è perfettamente rispettosa dell’articolo 32 della nostra Costituzione. Se approvata, andrebbe a innovare una legislazione che in Italia è ferma al 1930 e che oggi sanziona penalmente quanti accompagnano un proprio caro al fine vita. Credo che il nostro Paese sia pronto».



