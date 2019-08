Estimi, è giunta l'ora di pagare: in arrivo gli avvisi di accertamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riclassamento degli estimi: è arrivata l'ora di pagare. Nella buca delle lettere, infatti, i cittadini troveranno presto gli avvisi di accertamento del Comune per l'anno 2014. L'incasso stimato dall'ufficio Tributi supera i tre milioni di euro, corrispondenti alla maggiorazione che la revisione degli estimi catastali ha provocato su tutte le imposte, dall'Imu alla Tasi, passando per quelle di compravendita immobiliare.Gli aumenti fino a oggi congelati in virtù del ricorso al Tar presentato da consumatori e Comune, poi perso saranno del 20% per tutti, eccetto che per circa 7.000 cittadini che, quando scoppiò il caso estimi a fine 2012, si poterono permettere, pagando, di presentare ricorso alla Commissione tributaria.Lo scorso inverno, dopo i verdetti di Consiglio di Stato e Cassazione, le speranze degli altri leccesi, la maggioranza, di vedere naufragare l'operazione di riclassamento si sono spente. La senatrice Teresa Bellanova, nel frattempo, ha presentato una interrogazione al ministro Giovanni Tria dell'Economia, sollevando il problema della disparità di trattamento - fra chi ha fatto ricorso e vinto e chi non ha potuto farlo - che avranno vicini di casa, condomini dello stesso palazzo o cittadini residenti in centro e in periferia. Ma di quell'interrogazione non se ne è più saputo nulla. E, passata la campagna elettorale per le Comunali, sono evaporate anche le proposte di tavoli e incontri con l'Agenzia delle Entrate per tentare di fermare un provvedimento richiesto con delibera proprio dal Comune, nel 2010, e mai ritirato.Ora, dunque, i contribuenti dovranno mettere mano al portafogli per uno dei primi anni successivi al riclassamento, il 2014 (dai tre milioni è escluso il dovuto per il 2013, ndr), ma non dovranno farlo tutti.A pagare saranno tre cittadini su quattro. Gli altri non subiranno alcun aumento e continueranno a pagare le tasse sulla base delle rendite catastali datate 1999, 1970 e persino 1939.Si tratta di cittadini, professionisti, commercianti e imprese che hanno certamente potuto sostenere le spese del ricorso al giudice tributario e lo hanno vinto, nella maggior parte dei casi, vedendo così annullati gli avvisi di revisione degli estimi.I restanti 23mila proprietari di abitazioni, negozi o attività di vario genere che a cavallo fra il 2012 e il 2013, quando esplose la polemica sul riclassamento, non presentarono ricorso alla commissione tributaria perché non potevano permetterselo e confidavano nell'esito positivo del ricorso alla giustizia amministrativa presentato dalle associazioni dei consumatori - ricorso poi perso -, dovranno pagare il rincaro delle tasse e anche gli arretrati dal 2013 e le sanzioni.Lecce, insomma, è spaccata in due: da una parte chi ha fatto ricorso e pagherà le tasse sulla scorta di indici vecchi anche di 80 anni, dall'altra chi non lo ha fatto e avendo calcolato le imposte sulle vecchie rendite, come suggerito dagli amministratori dell'epoca - dovrà pagare tutto e di più.I numeri, meglio delle parole, spiegano l'iniquità della manovra che si sta per abbattere sui leccesi, penalizzando i più deboli e favorendo i più ricchi e avveduti: l'aumento delle rendite catastali è pari al 40% nel centro storico e al 15% nel resto della città. Dunque chi, fino a ora, ha pagato 100 euro di Imu, domani, dopo l'aumento, pagherà 140 o 115 euro, più arretrati e sanzioni. Così è.