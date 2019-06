Estate sicura: più vigili di notte per la Movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli straordinari della Polizia Locale per un'estate sicura e senza rischi. Qualche giorno fa il commissario Ennio Sodano ha approvato la delibera per il Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale con cui il Comune finanzierà il servizio di vigilanza extra della Municipale. Nei prossimi mesi, quindi, quando la città ospiterà centinaia di vacanzieri e turisti pronti a vivere l'estate salentina, i vigili avranno il compito di tutelare il decoro urbano e la sicurezza stradale: attività che saranno svolte al di fuori del normale orario di lavoro e finanziate con un importo complessivo di 35mila euro. Sorvegliata speciale sarà la movida all'interno dell'area storica e la circolazione notturna soprattutto lungo i viali: i vigili saranno impiegati durante le ore serali per contrastare schiamazzi, incidenti e azioni di vandalismo.«Da un'analisi dei sinistri riferita agli ultimi cinque anni si dimostra come l'incidentalità maggiore sia attualmente concentrata nelle ore serali e festive - si legge nella delibera -, quando anche il controllo delle altre forze dell'ordine è ridotto, individuando nei lunghi rettilinei in entrata al centro urbano e nei viali della città i principali punti di pericolo».Più controlli a tappeto e più verbali in arrivo, dunque, per chi sgarra all'interno del capoluogo salentino, tra le città più multate d'Italia. E i numeri lo confermano. Secondo i dati relativi al decorso 2017 e 2018, resi noti dall'ufficio Sanzioni e pubblicati all'interno del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, i verbali relativi alle violazioni a carico di trasgressori sono stati ben 108.336 di cui 63.543 redatti su cartaceo, 6.701 redatti con palmari e 38.092 certificati con sistemi automatici di rilevamento infrazioni come Ztl e Street Control. Una media annua di 82mila sanzioni a carico dei furbetti della strada.Obiettivo primario della movida sicura sarà quello di migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini proprio grazie a una maggiore presenza del personale della Municipale che raccoglierà le segnalazioni dei residenti e degli avventori dei locali. I vigili saranno chiamati a servizi di vigilanza mirati sul territorio, soprattutto nei luoghi in cui si riuniscono le fasce della popolazione più a rischio, al fine di prevenire i fenomeni di inciviltà urbana e di microcriminalità, di contrastare il disagio e la devianza giovanile.Niente schiamazzi ma divertimento ordinato e nel rispetto delle regole. Compito degli agenti, infatti, sarà quello di gestire l'ordine pubblico in occasione di eventi e concerti in programma per l'estate 2019 e prevenire tutte le forme di vandalismo, anche con l'ausilio di strumenti tecnologici (come le telecamere posizionate nel centro storico) e attraverso il potenziamento del controllo del territorio in orari di lavoro diversi da quelli normalmente effettuati.Inoltre la sorveglianza sarà attivata sulle strade di ingresso alla città e sui lunghi viali cittadini dove «l'aumento della velocità dovuta anche alla riduzione del traffico, costituiscono le cause primarie di numerosi incidenti che vedono spesso coinvolti pedoni e ciclisti».Gli straordinari serviranno anche per finanziare controlli per il contrasto al commercio abusivo, rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali, interventi per la fluidità della circolazione stradale e controlli di polizia amministrativa.