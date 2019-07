Estate sicura, monta la protesta: «Salento beffato, un solo agente in più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano i rinforzi, ma si fa per dire. Con un'amara sorpresa rispetto a quanto, dopo gli annunci delle scorse settimane, ci si aspettava da Roma per un Salento da qui a qualche giorno destinato al pienone.E scatta la protesta del SilpCgil di Lecce. Motivo: le unità che andranno a rinforzare l'organico, soprattutto del commissariato di Gallipoli dove d'estate insistono le maggiori emergenze di sicurezza, si contano sulle dita di una mano. Anzi, anche meno. Perché gli agenti che andranno a coprire i turni per garantire l'adeguato controllo del territorio in realtà sono solo due e, per di più, impiegati in periodi differenti. Un agente dal 19 luglio al 3 agosto, un altro agente dal 4 al 19 agosto. Troppo poco, appunto, per un territorio che è uno dei più attrattivi d'Italia nel cuore dell'estate.«Sono partite anche per la nostra provincia le aggregazioni per i rinforzi estivi. Con qualche sorpresa». A sottolinearlo è Antonio Ianne, segretario provinciale del Silp-Cgil di Lecce che con una nota torna ad affrontare il problema delle aggregazioni estive del personale necessario a garantire l'opportuna sicurezza sui territori delle località turistiche, in particolare quella di Gallipoli, nel periodo come quello estivo di maggiore afflusso di turisti.Per il segretario provinciale le notizie di rilievo sono due. «Una buona e una cattiva». La prima riguarda l'impiego dei sei agenti del Reparto prevenzione crimine della questura di Lecce destinati finalmente ad un impiego più consono alle loro mansioni presso il commissariato di Gallipoli. Infatti, come sottolinea il segretario provinciale Ianne «grazie all'intervento della nostra organizzazione sindacale sono state modificate le modalità di impiego ed è stato garantito il ritorno a equipaggi da tre unità, come da protocollo». E quindi non più in due agenti come il Ministero aveva previsto all'inizio della stagione. Una situazione, quest'ultima, «tanto assurda quanto incredibile - lamenta Ianne - tanto da rendere necessario l'intervento sindacale per richiamare il Ministero al rispetto delle regole da esso stesso codificate».Ma il vero nodo è un altro. «La nota negativa - continua Ianne - è costituita dal fatto che le unità provenienti da fuori, quindi i rinforzi reali, sono appena 2 ma spalmate su altrettanti periodi». Le date, come si diceva. «Un agente lavorerà in provincia dal 19 luglio al 3 agosto, mentre l'altro agente dal 4 al 19 agosto - aggiungono dal Silp - e quindi, a conti fatti, da fuori è come se fosse arrivato un solo agente, dal momento che gli impieghi temporanei al commissariato di Gallipoli riguardano l'impiego di agenti attinti dalla questura di Lecce».Due rinforzi in periodi differenti, quindi. «Una decisione che come evidenzia Antonio Ianne a nostro avviso rasenta il ridicolo in quanto l'afflusso di turisti viene affrontato con appena una sola unità effettiva in più. Nel frattempo, come ampiamente previsto, sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza contro i pericoli provenienti da gonfiabili e materassini sulle spiagge. Purtroppo, però, contemporaneamente sono ripresi gli sbarchi di migranti sulle nostre coste: un problema più serio anche quando non ci sono navi da sequestrare oppure Ong da mettere alla berlina. La sicurezza conclude il segretario Ianne è una cosa seria, costituita da fatti e gesti concreti non da promesse vane e solidarietà pelose: ad oggi alcun gesto concreto è stato compiuto da questo Governo per venire incontro alle esigenze delle donne e degli uomini del comparto sicurezza e difesa».L'obiettivo è incalzare il Governo. E la stessasegreteria provinciale Silp Cgil Lecce parteciperà all'iniziativa nazionale prevista per domani a Roma a Montecitorio. In programma c'è la manifestazione #riordinosimanoncosi #contrattosubito «per chiedere al Governo l'adeguato stanziamento di risorse economiche per i correttivi del riordino delle carriere, l'innalzamento degli organici della Polizia di Stato attraverso cospicue nuove immissioni, ben oltre i periodici pensionamenti, le necessarie risorse per il rinnovo del contratto di lavoro 2019-2020, già scaduto da oltre sei mesi, l'avvio delle trattative per l'area dirigenti, la negoziazione della coda normativa del passato contratto e il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario». Tanti i nodi al pettine.