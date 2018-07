"Stop ai vu cumprà", Salvini destina 2.5 milioni a 54 Comuni. Ma Racale dice no

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Mentre l'estate entra nel vivo, il Viminale stanzia 2,5 milioni di euro a 54 comuni rivieraschi per il contrasto all'abusivismo commerciale sulle spiagge e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. I centri in Puglia beneficiari dei fondi: Ugento, Otranto e Gallipoli in provincia di Lecce, Fasano in provincia di Brindisi, Vieste e Peschici in provincia di Foggia. Esclusi dalla graduatoria, invece, Nardò e Porto Cesareo, che pure avevano aderito al bando.Ma tra i sindaci, c'è chi si ribella alla circolare del ministro dell'Interno Matteo Salvini. È il caso del sindaco di Racale, che su facebook scrive: «Caro ministro, io i miei vigili non li manderò a pattugliare le spiagge e a sanzionare i venditori ambulanti, i “vu cumpra’” come li chiama qualche suo senatore. Non li manderò perché i miei vigili hanno altro da fare, più importante, più giusto. Sono lì a prevenire i reati ambientali, grandi e piccoli, sono lì a fornire aiuto a cittadini e turisti, sono lì a mandare via i parcheggiatori abusivi (quasi sempre italiani ed affiliati alla malavita, però quelli per voi signor ministro non sono un problema), sono lì a evitare incidenti, a salvare vite umane, a salvare vite umane».