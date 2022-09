Estate 2022, ecco le località turistiche più taggate del Salento

Boom di tag su Instragram tra i turisti in vacanza nel Salento questa estate 2022. Dalle geolocalizzazioni c'è chi, Nelsalento.com, ha stilato una classifica delle località salentine più taggate. Secondo lo studio condotto da Nelsalento.com capolista della classifica è Lecce, il capoluogo del Salento, con oltre 2 milioni di foto che testimoniano il fascino immutato della “Firenze del Sud” come maestra di arte e cultura. Seguono Gallipoli, Porto Cesareo e Santa Maria di Leuca e le Maldive del Salento.

I numeri della classifica

Lecce 2,372,066. Vero e proprio museo a cielo aperto conservato dall'esterno dalle sue porte monumentali, il capoluogo salentino è il riflesso fedele di un'epoca d'oro pugliese, che ancora oggi continua ad affascinare.

Taranto 1,604,707. Quest’anno Taranto è stata la destinazione dell'anno in Europa grazie ad un mix di turismo e sostenibilità unico.

Gallipoli 1,288,106. La città di Gallipoli è sinonimo di spiagge dalle acque cristalline, locali notturni e divertimento giovanile. Ma si può anche vedere a Gallipoli una vasta gamma di cultura, arte e un centro storico ben curato,

Otranto 655,784. Soprannominata la "Porta d'Oriente" per la sua posizione all'estremità dell'Adriatico, Otranto conserva ancora l'atmosfera caratteristica di queste antiche città commerciali che si affacciavano sul Mediterraneo.

Porto Cesareo 315,478. Porto Cesareo è un luogo ideale per immergersi nella natura salentina, ammirare i ricchi e variegati fondali marini e le spettacolari grotte sommerse.

Santa Maria di Leuca 137,448. Santa Maria di Leuca affascina i visitatori con una storia antica riflessa nel mare cristallino. Nell’alta stagione i turisti prendono d’assalto il vivace litorale di Leuca, affiancato dal suo antico porto e da un incantevole litorale, arricchito da oleandri e scenografiche ville Nouveau.

Torre Dell'Orso 133,189. La Baia di Torre dell'Orso è una delle Marine di Melendugno, sulla costa adriatica del Salento. La spiaggia a forma di mezzaluna si estende per circa 900 metri, fiancheggiata da due scogliere, una delle quali offre la vista sui famosi faraglioni chiamati Le Due Sorelle.

Torre Lapillo 102,591. Nella baia a semiluna a nord di Porto Cesareo si trova poi Torre Lapillo: un angolo di paradiso dai colori tropicali, dove distese di sabbia chiara con acque turchesi si alternano a tratti di bassa scogliera.

Punta Prosciutto 80,099. Situata nel comune di Porte Cesareo vanta ben 2 chilometri di arenile, di sabbia bianca, verde e incontaminata, disegnano delle morbide dune, interrotte soltanto dalla lussureggiante vegetazione della Riserva Naturale di Palude del Conte.

Porto Selvaggio 62,655. La riserva di Porto Selvaggio offre una baia meravigliosa che offre una vista superba e dove ci si può sedere sugli scogli e fare una passeggiata nei boschi.

Santa Cesarea Terme 60,513. La cittadina si trova su un dolce declivio: dalla cima si può ammirare uno dei paesaggi più incantevoli e suggestivi del Salento: acqua di mare verde smeraldo e una rigogliosa pineta.

Maldive del Salento 60,263. A Pescoluse un'ampia distesa di sabbia bianca e dune modellate dal vento abbracciano una mare trasparente come pochi con un blu che sembra filtrare i raggi del Sole in un modo capace di offrire colorazioni uniche. Da qui il soprannome di “Maldive del Salento”.

Castro Marina 55,239. Castro Marina è una città murata situata sulla cima di una scogliera, che offre incredibili tramonti sul mare. Gran parte della sua attrattiva è legata alla Grotta della Zinzulusa.

Torre San Giovanni 49,436. Tra Santa Maria di Leuca e Gallipoli si trova una delle spiagge più belle del Salento: la spiaggia, bianchissima contrasta con il turchese profondo del mare, offrendo un’oasi di puro benessere.

San Foca 49,412. San Foca è un marina del comune di Melendugno, posta tra Torre Specchia Ruggeri e Roca Vecchia. Oggi si presenta come un grazioso e vivace borgo, caratterizzato da un porto turistico attrezzato, dalla torre cinquecentesca e da un gran numero di strutture.

Punta della Suina 38,462. Questo paradiso dalle calde tonalità esotiche viene spesso menzionato tra le spiagge più belle del Salento.

Porto Badisco 25,457. Porto Badisco si presenta come una Porto Badisco, una caletta molto intima, rocciosa e ripida, ma che non sfigura davanti agli altri nomi menzionati in classifica.