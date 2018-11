© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgeranno domani pomeriggio (ore 15) nella chiesa matrice di Monteroni i funerali di Gabriele Cosma, il 19enne morto nell'esplosione della fabbrica di fuochi di Arnesano di cui è proprietario il padre, Dario Cosma. La salma, dopo le formalità di rito e dopo il via libera da parte della Procura della Repubblica, è stata consegata ai familiari.Nel Centro grandi ustionati di Brindisi, invece, è ancora ricoverato in gravissime condizioni il 41enne Gianni Rizzo, l'operaio che nell'esplosione ha riportato ustioni su oltre il 90 per cento del corpo. Nell'esplosione sono rimaste ferite altre due persone, ma lievemente.Muove i primi passi, intanto, l'inchiesta avviata dopo l'incidente. La Procura con i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spesal, sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e accertare se si sia trattato di una fatalità o di un incidente provocato da un errore umano o da un difetto del materiale che Gabriele Cosma e Gianni Rizzo stavano maneggiando.