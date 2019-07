Rimasero feriti nell'esplosione della bombola: morti zio e nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO CESAREO - Tragico epilogo per l'incidente che ha c oinvolto zio e nipote a Porto Cesareo. I due, Franco Fanizza e Massimo Fanizzi, sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro dopo aver lottato per molti giorni a seguito delle ferite e delle gravi ustioni riportate nel crollo della villetta in località "il Poggio" a Porto Cesareo dopo l'esplosione di un bombolone di gpl.Una tragica fatalità, che fino alla fine ha unito i due familiari nel medesimo atroce destino. Franco, lo zio, aveva 62 anni, è si è spento questa notte nell'ospedale Perrino di Brindisi, dove era ricoverato a causa delle ustioni gravissime riportate nello scoppio e che avevano interessato il 90 per cento del suo corpo. Il nipote, Massimo, vent'anni più giovane, ha smesso di lottare nel primo pomeriggio mentre si trovava nel Reparto di Terapia intensiva.