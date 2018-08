Esplode la pentola a pressione, muore a 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave incidente domestico le è costato la vita a soli 25 anni. Dopo due giorni di agonia, si èinfatti spenta questa mattina all'alba la giovane che era stata ricoverata d'urgenza al centro grandi ustionati di Brindisi in seguito alla bruciatura provocata dalla pentola a pressione. La ragazza - originaria di Matino ma residente a Cutrofiano - era stata investita dal vapore in seguito all'esplosione della pentola a pressione, provocandosi gravissime ustioni in tutto il corpo. Nella nottata di ieri il peggioramento fino al tragico epilogo.