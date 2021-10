Esche avvelenate e "spugne fritte", strage di gatti a Gallipoli

Esche avvelenate per sopprimere gattini innocenti: la denuncia parte da alcuni volontari insieme alla condanna di chi ama e rispetta gli animali.

L’episodio a Gallipoli, nella zona all’incrocio tra via Lecce, via XX Settembre e l’area di San Lazzaro. Le esche sono delle più tremende: cibo avvelenato e, probabilmente, con dentro anche pezzi di vetro che tagliano la bocca e impediscono ai gattini sopravvissuti di nutrirsi. Qualcuno parla anche di spugne fritte che diventano appetibili, ma fanno morire gli animali una volta ingoiate. Cattiverie delle più impensabili nei confronti di poveri piccoli animali che sperano solo di essere sfamati.

Diversi gatti morti in poche ore: scatta la denuncia



I gatti che circolavano nella zona erano una decina. Già due sono morti tra atroci sofferenze e non avevano nemmeno quattro mesi. Un altro gattino è ricoverato in uno studio veterinario di Gallipoli dove è stato diagnostico che il gattino avrebbe ingerito una sostanza acida. Gli altri sembrano spariti e, probabilmente, avranno cercato un posto isolato per andare a morire.

A occuparsi dei gattini della zona era una volontaria che dava loro da mangiare nel suo giardino. La stessa volontaria che, attraverso una pec, ha sporto denuncia ai carabinieri con la speranza che si possa trovare il colpevole di tali deplorevoli misfatti. Poi, la segnalazione anche sulle pagine di Facebook: «A Gallipoli, da un po’ di tempo e sparse per la città, si trovano esche e polpette avvelenate preparate da qualche malintenzionato con l’obiettivo di uccidere gli animali randagi. Ma oltre ad essere un assassino (e non so quale altro nome gli potreste attribuire), non si comporta da persona civile. Invito tutti i cittadini a segnalare o denunciare i luoghi in cui sono state avvistate queste minacce per gli animali e non solo. Mi rivolgo anche all’attenzione delle associazioni animaliste e al Comune di Gallipoli al fine di trovare un’intesa per la lotta al randagismo e attuare valide soluzioni».

L'allarme per i cani al guinzaglio



Sui social anche la sollecitazione a far attenzione ai cani che, pur andando al guinzaglio con i propri padroni, potrebbero anche ingoiare cibo che sembra essere appetibile. «Chiediamo ai cittadini attenzione alta – dice Sara Mariello, volontaria dell’associazione Argo – e se qualcuno vede qualcosa è giusto che avvisi chi di competenza. Lo faccia anche senza apparire, ma lo faccia. Voglio ricordare che qualsiasi violenza nei confronti degli animali è reato e che gli animali sono tutelati per legge. Ai gatti liberi sul territorio si può dare da mangiare a patto che non si sporchi e voglio anche ricordare quanto i gatti siano utili per contrastare il proliferare di animali indesiderati. Ssi chiede di tenere gli occhi aperti. Noi non demordiamo. Vogliamo vederci chiaro».