Esce al mattino presto e scompare: si cerca un 39enne di Andrano

Da questa mattina non si hanno notizie di Luigi Musarò, un 39enne di Andrano che è uscito alle 7.30 e non ha più fatto ritorno a casa. La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa e ora si cerca il 39enne in tutto il Salento.

La descrizione

Al momento della scomparsa l'uomo indossava occhiali da vista, pantaloni scuri e giacca blu. Si è allontanato a bordo di un'auto modello Opel Corsa di colore blu con targa DX572KT.

Chiunque lo dovesse vedere o avesse notizie utili può contattare le forze dell'ordine ai numeri 113 e 112 o i vigili del fuoco al 115.