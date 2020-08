Conci e sacchi per fermare l'erosione: sequestrato il lido L'Orsetta. «Deturpato il paesaggio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deturpamento ed occupazione abusiva a seguito del posizionamento di conci e sacchi contenente presumibilmente sabbia utilizzati, probabilmente e secondo quanto appurato con i controlli dalla Guardia Costiera , per evitare l’azione erosiva del mare, in assenza però di tutte le autorizzazioni previste e nonostante le diffide del Comune di Melendugno.Sono questi i reati contestati ai proprietari del lido L’Orsetta di Torre dell’Orso , e che hanno portato al sequestro preventivo disposto dal gip su richiesta del pm, a seguito di attività dell’attività condotta dalla polizia giudiziaria, con la collaborazione della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di San Foca e della Polizia Locale, e sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Otranto.Nel corso dell’operazione di sequestro avvenuta all’alba di oggi, è stata anche sequestrata l’area adiacente al lido, impiegata per la sosta dei mezzi pesanti utilizzati per lo sbamcamento dunale, secondo quanto appurato dagli uomini della Guardia Costiera che hanno eseguito sopralluoghi e controlli, e degli agenti della Polizia Locale intervenuti questa mattina.