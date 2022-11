Per l'accusa, detenevano circa 8 chili di eroina nella casa dei genitori di uno dei due, dove furono sorpresi e arrestati nel marzo 2021. Marco Franchini, 48enne, e Fabio Marzano, 55enne, entrambi di Lecce, sono stati condannati, in primo grado, a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione ciascuno.

Il processo





Il processo, è stato discusso con rito abbreviato davanti al gup Silvia Saracino. Gli imputati, condannati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sono stati difesi dagli avvocati Pantaleo Cannoletta, Federico Martella e Paolo Pepe. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero avuto libero accesso all’abitazione dei genitori di Franchini in quanto entrambi erano in possesso delle chiavi. L’eroina era conservata in tre panetti di cellophane e a quanto hanno ritenuto gli investigatori pronta per andare sul mercato di spaccio. Nel computare la pena è stato tenuto conto dell'aggravante dell'ingente quantitativo.