Eroina e contanti in casa e nel box auto: in manette per spaccio un pregiudicato leccese

Aveva nascosto in un'abitazione diversa dalla sua residenza 10 grammi di eroina e 750 euro in banconote di diverso taglio. Ma per portare avanti la sua attività di spaccio, nel tentativo forse di depistare i controlli, aveva preso persino un'auto a noleggio. Ma ciò non è bastato ad Alessandro Cazzato, pregiudicato 29enne leccese, per sfuggire all'arresto per detenzione ai fini di spaccio da parte degli agenti della Squadra mobile di Lecce.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, gli investigatori della sezione antidroga, dopo un’intensa attività d’indagine hanno stretto le manette attorno ai polsi del giovane già noto alle forze dell'ordine. L’uomo, sotto osservazione da tempo, aveva avviato una fiorente attività di spaccio, peraltro, presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anche per depistare eventuali controlli.

Nel corso del servizio di osservazione, tuttavia, gli agenti hanno individuato Cazzato alla guida di una Citroen C4 presa a noleggio. L'uomo è stato fermato per un controllo e dalla successiva perquisizione, nel vano porta oggetti, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente. La perquisizione è stata estesa, quindi, anche al domicilio ed al box.

All’interno dei locali, nel corso delle attività di ricerca, i poliziotti hanno rinvenuto circa 10 grammi di eroina, 750 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento dell’attività illecita, due telefonini dual sim sui quali sono ancora in corso accertamenti e diversi oggetti utili al confezionamento delle dosi: bilancino elettronico, fogli di cellophane, nastro adesivo. Tutto il materiale è stato debitamente sequestrato e, su disposizione del Pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Lecce - Borgo San Nicola a disposizione dell’autorità giudiziaria.

