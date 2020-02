Infermiera ergastolana da “rieducare”: uccise il marito con l'eroina, ora farà fotocopie in tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assegnata all’ufficio fotocopie della Procura di Lecce l’infermiera condannata in via definitiva all’ergastolo con l’accusa di avere ucciso il marito iniettandogli una dose letale di eroina e di avere predetto la sua morte con gli sms inviati all’amante. Lucia Bartolomeo, 45 anni, di Taurisano, sta beneficiando della legge sull’ordinamento penitenziario che consente ai detenuti di lavorare all’esterno del carcere. Ed ha ottenuto intanto anche un permesso premio, qualche giorno di quella libertà che non assaporava dal 28 maggio del 2007 quando venne arrestata dai poliziotti del Commissariato di Taurisano con l’accusa di omicidio volontario del marito Ettore Attanasio, il fabbro morto a 34 anni la notte fra il 29 ed il 30 maggio del 2006.Ora la Bartolomeo per quattro ore al giorno collabora con il servizio fotocopie dell’ufficio che 14 anni fa la inquisì e che diede il via al processo che in primo grado si risolse solo dopo l’affidamento di una consulenza al direttore ed all’assistente dell’istituto di Medicina legale di Milano, il professore Franco Lodi ed il dottore Domenico Di Candia, sulle cause del decesso del marito.Beneficia della legge sull’ordinamento penitenziario, la Bartolomeo, che privilegia gli aspetti rieducativi piuttosto che quelli repressivi: «Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato ed all’internato è assicurato il lavoro».Il caso, quest’ultimo, di Lucia Bartolomeo: carcere a vita sì per omicidio volontario, ma senza le aggravanti della mafia e del terrorismo. Peraltro è stato osservata la disposizione per gli ergastolani di avere espiato almeno dieci anni.Ne han tenuto conto il magistrato di Sorveglianza, Michela De Lecce, che ha approvato il provvedimento di ammissione al lavoro proposto dall’avvocato Leopoldo Di Nanna alla direzione del carcere di Borgo San Nicola. Lo stesso magistrato che ha concesso in tempi recenti il permesso premio alla Bartolomeo, dopo avere rigettato le richieste presentate negli ultimi tre anni con il parere favorevole dell’equipe incaricata di valutare se ci fossero o meno i presupposti per concederle il beneficio.Può anche fare discutere la concessione di questi benefici ad una ergastolana, ma li prevede la legge. Peraltro il reato che le ha inflitto il fine pena mai, l’omicidio volontario, non è ostativo ai permessi premio o al lavoro all’esterno.Continua comunque a conservare lo status di detenuta anche ora che trascorre le mattinate a lavorare negli uffici della Procura, Lucia Bartolomeo: può comunicare con gli altri solo per questioni strettamente attinenti all’ufficio.Restò in silenzio durante i processi, poiché il collegio difensivo (Pasquale Corleto, Silvio Caroli e Ladislao Massari nei tre gradi di giudizio) concordarono che dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere. In pubblico, anche in televisione (Storie Maledette condotto da Franca Leosini), ha continuato a professarsi innocente.Altra cosa hanno detto le aule di giustizia. Quei luoghi che ora la Bartolomeo frequenta da detenuta-lavoratrice.