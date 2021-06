Erbacce nel parco mai aperto «Ripuliamo, poi la gestione»

I lavori sono terminati e i collaudi fatti. Ma il parco resta chiuso e (quasi) abbandonato. Si allungano i tempi per il parco urbano dell'ex Galateo a Lecce che da piccolo gioiello verde si è trasformato in un'area con prati secchi, erbacce cresciute e perfino area giochi abusiva per chi riesce ad introdursi dopo la rottura di una parte del muro di cinta.



Puglia Valore immobiliare ha fatto sapere che interverrà immediatamente per ripristinare la recinzione, mentre a inizio settimana si interverrà sulla manutenzione del verde, in attesa che il parco passi nelle mani del Comune.

Il polmone verde, di 18.400 metri quadrati, sarebbe dovuto essere fruibile già all'inizio del 2021, più volte Puglia Valore immobiliare aveva fissato tra gennaio e febbraio l'inaugurazione del parco, ma i tempi si sono allungati ed oggi, a sei mesi di distanza, non è fruibile se non in maniera abusiva appunto. Ieri mattina alcuni ragazzi, approfittando del varco creato nella recinzione, si sono introdotti nel parco certamente per giocare e fruire delle attrezzature contenute all'interno. La trasformazione del parco dell'ex sanatorio per le malattie respiratorie, infatti - pur mantenendo l'impronta originaria del giardino all'italiana - oggi ospita un front-office con il bar-ristoro e i servizi igienici, due isole per i bambini con giochi e attrezzature idonee ai più piccoli, un anfiteatro che potrà ospitare spettacoli, e un percorso vita per il fitness e la cura del corpo, adatto a persone di tutte le età. Niente di più facile che qualcuno abbia voluto testare ciò che oggi resta ancora inutilizzabile.



«I lavori sono ultimati e anche il collaudo è stato fatto», spiega Carmen D'Onghia, responsabile del procedimento per Puglia valore immobiliare proprietaria dell'area che sarà ceduta all'amministrazione comunale per la gestione a titolo gratuito per 25 anni. «Nelle more del passaggio al Comune di Lecce - spiega - siamo noi ad occuparcene grazie alla ditta che ha effettuato i lavori: per martedì e mercoledì era già in calendario l'intervento di manutenzione del verde» per riportare il parco allo splendore di qualche settimana fa. D'Onghia fa sapere anche che si interverrà subito per ripristinare, nell'ottica di una collaborazione costante con l'amministrazione comunale, anche la parte di recinzione che è stata divelta in modo da evitare che qualcuno si introduca all'interno del parco. Sarà messo in sicurezza anche l'immobile dell'ex sanatorio, oggetto di un altro bando per la realizzazione di una social housing, in modo da evitare che qualche senza tetto trovi riparto all'interno della struttura evitando qualsiasi pericolo.



Entro il mese di giugno poi, assicura Puglia Valore Immobiliare, ci sarà la consegna dell'area al Comune di Lecce: «Ripeto - aggiunge D'Onghia - i lavori sono terminati, tutto quello che dovevamo fare noi lo abbiamo fatto, ora non resta che cedere l'area all'amministrazione comunale» che deciderà poi se gestirla in prima persona o eventualmente puntare ad una manifestazione di interesse per la gestione del parco urbano. Il passaggio tra enti sarebbe già dovuto avvenire, ma lungaggini burocratiche hanno allungato i tempi. Adesso resta solo da firmare «il verbale di consegna» e il parco potrà finalmente essere consegnato alla città.