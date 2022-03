Eolico offshore, Emiliano convoca tutti sul progetto tra Otranto e Leuca

Una convocazione tutta da decifrare ma che sicuramente avrà degli impatti sulle prossime mosse della Regione.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha convocato indirizzata il presidente della provincia Stefano Minerva, i sindaci dei Comuni interessati dal progetto, consiglieri, assessori e capi dipartimento regionali per il prossimo 9 marzo con questo oggetto: “Progetti pale eoliche offshore”

«Le SS.LL. sono invitate a partecipare ad un incontro sul tema in oggetto fissato per il 9 marzo p.v. alle ore 12,00 presso la sala “di Jeso” – Presidenza della Giunta regionale – Lungomare Nazario Sauro 33 – Bari» si legge nella lettera.

La riunione dopo la presa di posizione

«Noi non siamo contro l'energia eolica tout-court e contro i parchi eolici tout-court, ma è evidente che c'è la necessità di verificare se tutti i parchi eolici, sia offshore che onshore, siano compatibili con la tutela delle ragioni paesaggistiche, ambientali della regione Puglia». Così aveva detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la discussione in Consiglio regionale di ieri a proposito di una mozione contro il parco eolico offshore che potrebbe essere realizzato in Salento tra Otranto e Leuca.