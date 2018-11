Entrano nel caveau della banca: colpo in pieno centro a Lecce. In un trolley 90mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Colpo grosso tebtato ieri sera ai danni dell Bnl di Lecce, in piazza Sant'Oronzo.Verso le ore 19 il personale dell'istituto di vigilanza incaricato ha segnalato l'avvenuta intrusione di ignoti all'interno del caveau della dell'istituto. Un'azione da Arsenio Lupen nel cuore del passeggio domenicale. Personale delle "Volanti" intervenuto sul posto ha riscontrato che le porte d'accesso alla stanza blindata erano state aperte senza segni evidenti di forzatura. Sul posto è stato chiamato immediatamente il direttore della filiale che, insieme a personale della Polizia scientifica e della squadra mobile ha fatto ingresso nel caveau per constatare la probabile apertura di cassette di sicurezza. Indagini in corso della squadra mobile.Il primo segnale che fosse successo qualcosa di anomalo è arrivato verso le 13 dall'istituto di vigilanza perché era saltata la linea dell'impianto di allarme. Il sopralluogo tuttavia, non ha rivelato nulla.Successivamente un nuovo allarmeverso le 19. E questa volta è stata notata un'uscita di sicurezza manomessa.Ad un più accurato controllo il caveau è risultato aperto senza segni di scasso: all'interno soldi sparsi a terra e contanti per circa 90mila dentro ad un trolley.Anche le cassette di sicurezza erano aperte e svuotate. I malviventi hanno abbandonato attrezzi da scasso. L'ammontare del furto non è stato quantificato, indagano i poliziotti della Squadra mobile. Questa mattina la banca resta chiusa per consentire di effettuare il conteggio del denaro rubato.