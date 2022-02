Enrica, dal rischio morte per asfissia alla vita che trionfa: la storia raccontata da don Gianni

La storia è da brividi e il lieto finale è commovente. A raccontarla è uno dei protagonisti, don Gianni Mattia. Ma la principale è la piccola Enrica, una bambina che ha sofferto di asfissia per distacco di placenta a Galatina ed era stata trasferita d’urgenza a Lecce in Terapia Intensiva neonatale. Per lei sembrava non potesse esserci nulla da fare. È il 30 gennaio 2021.

APPROFONDIMENTI LECCE Pediatria, stanze e ambulatori si vestono di colori con i disegni... TARANTO Martina a letto da atrofia muscolare senza assistenza domiciliare.... LA TESTIMONIANZA Don Gianni: «Accanto a chi muore da solo senza un'ultima...

Il racconto di don Gianni

«Fine gennaio, una chiamata. “Mi scusi don Gianni può battezzare la mia piccola?” mi chiede il padre di questa creatura. Dentro di me sento un tumulto, il cuore mi giunge in gola. Quando ricevo chiamate di questo tipo mi sento davvero in una morsa di dolore che non so descrivere. Corro subito in reparto, mi avvicino all’incubatrice. Prendo la siringa e la riempio di acqua santa, apro lo sportellino dell’incubatrice e lascio cadere tre piccole gocce dalla siringa sulla testolina della piccola Enrica, dicendo: “Enrica, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Terminato il rito, assicuro il padre: “Diverse volte dopo il battesimo i bambini hanno più forza e si riprendono!” mi sento guardato in maniera strana dalle infermiere, forse sono un po' incredule, ma tante volte ho visto con i miei occhi miracoli davvero grandi che Dio ha compiuto».

Al ritorno in cappella, don Gianni termina la preghiera, affida Enrica al Signore e continua il suo giro. «Pochi giorni, giusto tre, quattro giorni - continua il prete - incontro mamma di Enrica e il suo papà Mauro, i quali mi dicono con un sorriso davvero immenso: “La nostra piccola si sta riprendendo, aveva ragione don Gianni, Dio fa grandi miracoli e la nostra Enrica è un vero miracolo di amore”. Non so descrivervi la gioia nel sentire questa bella notizia, ero proprio entusiasta, il mio cuore batteva veramente forte, ancora altri giorni e la piccola passa in culletta».

La vita che trionfa

Dopo 25 giorni il 24 febbraio 2021 la piccola Enrica torna a casa a riabbracciare i fratellini che l’attendevano con ansia a casa. «Ora lei è una bella principessa ha compiuto un anno, gode ottima salute e guardandola i suoi cari non vedono solo Enrica, ma vedono il miracolo più bello che Dio poteva fare loro - conclude don Gianni - la vita della loro creatura. Non saremo mai davvero grati al Signore per quanto ha fatto per noi! Mi sottolineano i genitori di Enrica. Ora cresce forte come un grande germoglio di Amore e profuma solo di gratitudine a Dio che ha voluto donarla e consegnarla ai suoi cari ricca solo della vera luce del cielo che l’ha abbracciata e guarita!».