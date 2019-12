Risparmio energetico, un fumetto per insegnarlo ai bambini

Ultimo aggiornamento: 17:42

Fumetti e giochi insegnano il risparmio energetico ai più piccoli. Che a loro volta potranno "insegnare" ai propri genitori e familiari tutte quelle buone azioni per ridurre gli sprechi e consumare meno energia contribuendo così alla tutela dell’ambiente.Grazie all'iniziativa “Comincia dalla Scuola Primaria a risparmiare…energia!”, presentata questa mattina all'Open Space, Palazzo Carafa, assessorato alle Politiche Energetiche, ha realizzato un opuscolo sul risparmio energetico che sarà distribuito a tutti gli alunni e le alunne delle scuole primarie della città.«Abbiamo voluto realizzare questo opuscolo - dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche energetiche, Alessandro Delli Noci - per fornire ai più piccoli uno strumento che li aiuti concretamente a capire quanto, attraverso i propri comportamenti e cambiando le proprie abitudine, si possa contribuire a ridurre l’inquinamento e a salvaguardare l’ambiente. Da un’analisi accurata, ci siamo resi conto degli eccessivi sprechi di energia elettrica riscontrati in molti edifici scolastici e abbiamo pensato che i bambini, a scuola e a casa, possano farsi paladini di uno stile di vita più attento alla salute del pianeta. Questo a dimostrazione che, in vari modi, si può sposare e sostenere la battaglia internazionale per i cambiamenti climatici».«La scuola ha il compito di educare le bambine e i bambini a diventare dei cittadini responsabili - dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Fabiana Cicirillo -. Questo opuscolo va proprio in questa direzione, intende infatti essere un aiuto finalizzato a comprendere che sono sufficienti piccoli gesti e piccole scelte quotidiane - che ciascuno può compiere senza troppi sforzi - per diventare dei cittadini attivi e consapevoli».«Stiamo lavorando sull’efficientamento energetico delle scuole - dichiara il dirigente Giovanni Puce -. Proprio la scorsa settimana, abbiamo pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori finalizzati all’efficientamento di impianti termici ed elettrici con un duplice obiettivo: intervenire e migliorare le infrastrutture scolastiche e ridurre i consumi. Faremo un intervento di notevole importanza sull’istituto Scipione Ammirato per cui abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro per l’efficientamento energetico con interventi sulle strutture e sugli impianti».«Questo opuscolo intende dare centralità al ruolo dei bambini - dichiara l’Energy Manager, Ivan Vernich - che possono diffondere i buoni comportamenti qui descritti sia in famiglia sia tra i propri amici e coetanei. Attraverso dei giochi e la lettura di un fumetto i bambini impareranno a risparmiare energia, a riciclare correttamente e a dare il buon esempio».«Questo opuscolo - dichiara il sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Greta Quarta - ci aiuterà a capire come evitare gli sprechi e ci permetterà soprattutto di farci promotori di stili di vita più sostenibili sia tra gli adulti sia tra i nostri amici».