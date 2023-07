Emilio Arnesano, malore in carcere per l'ex pm arrestato pochi giorni fa dopo la condanna a sei anni. Sotto osservazione al “Fazzi”

Malore in carcere per il giudice Emilio Arnesano. L'ex sostituto procuratore di Lecce, 65 anni, è stato trasportato questa mattina in ospedale a seguito di un dolore toracico, accusato improvvisamente, che ha richiesto ulteriori accertamenti specialisti al "Fazzi", l'ospedale del capoluogo salentino. Le condizioni di salute non appaiono gravi, l'uomo tuttavia resta sotto osservazione in codice giallo.

L'esecuzione della condanna a sei anni

L'ex pubblico ministero leccese era stato arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola, nei giorni scorsi, a seguito della condanna a 6 anni per corruzione in atti giudiziari, divenuta definitiva lo scorso 23 giugno.