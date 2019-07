Emergenza Tac: rotte o in manutenzione in tutti gli ospedali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza Tac nel Salento. Su cinque tomografie assiali computerizzate, due sono rotte e una è in manutenzione da stamattina.Fuori uso quelle degli ospedali di Scorrano e Galatina, in manutenzione quella di Gallipoli. Le vittime di incidenti o i pazienti che hanno bisogno di una Tac per altre ragioni rischiano di doversi spostare da un ospedale a un altro per mettersi in fila in attesa del loro turno.Una emergenza che non riguarda solo i salentini, ma anche le migliaia di turisti in arrivo tutti i giorni, come testimoniano le strade di collegamento per il mare e le città d'arte ormai trafficate come in alta stagione.