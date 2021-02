Venti siberiani e temperature in calo: rischio neve per sabato. A Lecce aumentano i posti di accoglienza a Masseria Ghermi

Un weekend da supergelo in tutta Italia e anche nel Salento. Sarà colpa dei venti gelidi proventi dalla Siberia che faranno scendere vorticosamente le temperature.

Il meteo non promette bene per questo fine settimana anche in Puglia, da oggi tornata in zona gialla con riapertura di bar e ristoranti e spostamento consentito tra i Comuni. Cielo coperto con nubi sparse già nella giornata di domani (venerdì 12 febbraio) con un netto peggioramento a partire da sabato (13 febbraio). Al Sud le precipitazioni assumeranno carattere nevoso anche su pianure e coste. Anche domenica, 14 febbraio, sarà un San Valentino da "brividi" con i venti gelidi che non lasceranno tregua: sebbene la giornata si annunci prevalentemente bella, si potranno verificare improvvisi episodi instabili localizzati con nevicate fin sulle coste.

Per questo motivo molti Comuni stanno predisponendo una serie di interventi per affrontare l'emergenza freddo. Il dirigente del settore Welfare del Comune di Lecce ha disposto nei confronti del gestore della struttura di accoglienza Masseria Ghermi, destinata in parte al ricovero per i senzatetto, l’ampliamento della disponibilità di posti letto.

Per i giorni dell’emergenza freddo il Comune capoluogo salentino garantirà il raddoppio delle corse quotidiane dell’autobus che collega la masseria con il centro città. Con la collaborazione delle associazioni di volontariato che si occupano quotidianamente dell’assistenza alle persone senza fissa dimora è già in corso l’opera di informazione nei confronti dei senzatetto relativa all’incipiente peggioramento delle condizioni meteo e all’opportunità di ricovero al caldo offerta dai servizi comunali.

«Siamo attivi per fare in modo che nei giorni più freddi le persone senza fissa dimora possano trovare l’occasione di un riparo – dichiara l’assessore al Welfare Silvia Miglietta – faremo come sempre rete con le associazioni che in maniera volenterosa e generosa lavorano ogni giorno sulla strada per fornire assistenza».

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA