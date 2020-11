Da Foggia a Lecce, un volo per la vita: arriva in elicottero un paziente Covid in gravi condizioni

Atterrato da poco, nello spazio esterno allo Stadio comunale di Lecce, un elicottero del 118 proveniente da Foggia con un paziente intubato e in condizioni critiche. Era ricoverato nel Policlinico Riuniti di Foggia dove la situazione delle terapie intensive è a livelli di guardia per l’alto numero di degenti. Da qui la richiesta di aiuto alla Asl di Lecce che ha dato l’ok tenuto conto che c’è disponibilità di posti letto di terapia intensiva anche se c’è una situazione difficile per la carenza di medici e infermieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA