Corsa a sindaco, si riparte. Centrosinistra, Falangone in campo

Il centrosinistra di Nardò tenta di ritornare in ballo, dopo la rottura del tavolo della grande coalizione civica anti-Mellone, in vista delle Comunali 2021. E dall'ala più a sinistra della coalizione, l'associazione politico-culturale Nardò Bene Comune, parte la proposta a sorpresa: «Tony Falangone sarà il nostro candidato sindaco. Convergete su questo nome».

Antonio Mauro Falangone, conosciuto come Tony, 45 anni il prossimo 8 gennaio, avvocato del Foro di Lecce, rappresenterà, infatti, l'associazione alle prossime elezioni, come candidato sindaco. «Tony Falangone è un uomo di legge - dice la presidente di Nardò Bene Comune, Gaia Muci - che ben conosce la macchina amministrativa, pur non avendo maturato in passato esperienze politiche attive. Dal confronto con lui abbiamo riscontrato assoluta convergenza su temi e idealità di fondo con particolare riferimento ai valori e principi della Costituzione democratica e antifascista, alla legalità, trasparenza amministrativa e lotta alla corruzione, alla difesa dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla promozione della cultura in tutte le sue forme espressive e creative, alla necessità di individuare efficaci politiche di salute pubblica e di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, all'inclusione sociale e lotta a ogni tipo di discriminazione, alla partecipazione attiva della cittadinanza al Bene Comune. L'auspicio - conclude Muci- è che le forze politiche autenticamente democratiche, progressiste e liberali vogliano sostenerne la candidatura».



L'invito è evidentemente rivolto al centrosinistra e al Partito Democratico, attualmente guidato dalla commissaria Anna Rita Perrone, la forza, in teoria, pilastro della coalizione, che però si mostra ancora spaccato. Stasera dovrebbe svolgersi un incontro della segreteria, ma Gianni Pellegrino, delegato all'assemblea nazionale del Pd, fa già sapere che non ci sta: «Noi che in questi mesi, abbiamo difeso fortemente l'idea che il Pd dovesse presentarsi alle elezioni con il proprio simbolo, senza rinunciare in nome di una non meglio precisata alleanza civica, - dice - anche restando nel partito non potremo sostenere la linea politica di chi ha scelto autonomamente, fuori dai tavoli, la candidatura di Tony Falangone, bravissima persona, ma che nel tessuto politico e sociale della città non ha mai portato il suo contributo. La sua candidatura viene poi presentata come proposta di Nardò Bene Comune, un'associazione politica alla sua prima esperienza elettorale: tanto di cappello! Ma non capisco conclude - perché il Pd debba subire una candidatura proposta da altri. Forse non è in grado di esprimere una proposta propria?». Il nome di Falangone è emerso nei giorni scorsi, dopo una riunione segreta alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri comunali dem Lorenzo Siciliano e Daniele Piccione, Roberto My (Lista Partecipa-Art. 1) e l'attuale vicepresidente del consiglio comunale, Giancarlo Marinaci.



Il quadro politico in vista delle Comunali a Nardò è completato, al momento, da una coalizione di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega) che continua a sostenere la candidatura del biologo Pierpaolo Losavio, e da una coalizione civica (Officina Cittadina e Unione) a sostegno della candidatura dell'avvocato Giuseppe Cozza. Oltre, naturalmente alla coalizione dell'attuale sindaco Pippi Mellone che continua a raccogliere adesioni e candidature.

