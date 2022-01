Lecce, 5 liste per le elezioni provinciali: centrodestra diviso in tre, patto Marti-Pagliaro-Mellone. Tutti i candidati

Cinque liste per le elezioni provinciali di Lecce: pienone di candidati - ben 70 - per l'appuntamento con le urne del prossimo 24 gennaio per scegliere il nuovo Consiglio. Un test importante per le nuove alleanze e la prima novità arriva dal centrodestra che si presenterà diviso in tre liste. La prima è quella di Fratelli d'Italia di Raffaele Fitto ed Erio Congedo che presenta 15 candidati. Corre da sola anche Forza Italia con la lista Forza Salento, ma si ferma a 8 candidati. La sorpresa di questa tornata elettorale si chiama Civica Salento: è la nuova alleanza tra il senatore Roberto Marti, il consigliere regionale Paolo Pagliaro e Andare Oltre del sindaco di Nardò Pippi Mellone (che schiera un suo fedelissimo consigliere comunale Ettore Tollemeto).

Due liste per il centrosinistra: Pd con gli altri, e l'asse Delli Noci-Leo

Il mosaico è completato da altre due liste che definiscono il perimetro della coalizione che dovrebbe sostenere Stefano Minerva per il bis quando fra un anno bisognerà scegliere il presidente. La prima lista, Salento Bene Comune, vede insieme amministratori del Pd (c'è anche il segretario provinciale Ippazio Morciano), Articolo 1, Italia Viva e pentastellati. L'altra lista, Unione per il Salento, mette insieme candidati delle formazioni degli assessori regionali Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo, e di Puglia Popolare di Luigi Mazzei. Da segnalare, in questa lista, la presenza del sindaco di Martano, Fabio Tarantino, in rotta di collisione con la Sinistra.

Ecco tutte le liste con i candidati e i Comuni di provenienza:

SALENTO BENE COMUNE

Benegiamo Luca (Giuggianello)

De Carlo Graziana (San Pietro in Lama)

De Maggio Maria Teresa detta Pupa (Maglie)

Manta Laura (Collepasso)

Monsellato Andrea (Presicce-Acquarica)

Morciano Ippazio Antonio (Tiggiano)

Pareo Maria Antonietta (Surbo)

Piccione Daniele (Nardò)

Pisanello Gianpiero (Tuglie)

Povero Paola (Lecce)

Santacroce Germano (Taviano)

Volpe Francesco (Morciano di Leuca)

Schirinzi Maria Cristina (Melpignano)

Zichella Carmen (Morciano di Leuca)

Arseni Alessandro (Diso)

INSIEME PER IL SALENTO

Calogiuri Noemi (Lizzanello)

De Marco Giovanni Attilio (Casarano)

De Matteis Antonio (Lecce)

Diso Pisani Isabella (Castrignano del Capo)

Fina Alfredo (Campi Salentina)

Leo Antonio (Copertino)

Mangione Gabriele (Nardò)

Paladini Anna (Porto Cesareo)

Orlandi Katia (Trepuzzi)

Renna Antonio (Alliste)

Romano Massimiliano (Matino)

Spedicato Sabrina (Novoli)

Surano Matilde (Melissano)

Tarantino Fabio (Martano)

Valente Luigi (Lecce)

Vitali Daniele (Gagliano del Capo)

FORZA SALENTO

Cafaro Paola (San Pietro in Lama)

Carlà Vincenzo (Lequile)

Indennidate Maria Grazia (Carmiano)

Laterza Tiziano (Parabita)

Mazzei Luigi (Arnesano)

Rizzo Luca Donato (Copertino)

Russo Antonella (Gallipoli)

Sanghez Maria Assunta (Trepuzzi)

CIVICA SALENTO

Baldari Maria Antonietta (Minervino di Lecce)

Bottazzo Gabriele (Alezio)

Casarano Giovanni (Sogliano Cavour)

Corvaglia Maria (Santa Cesarea Terme)

D’Ambrosio Giovanni (Novoli)

Maggiore Brizio (Calimera)

Mastria Fiorella Maria (Neviano)

Panareo Stefano (Otranto)

Paoletti De Lucia Serena (Otranto)

Pascali Nicoletta (Martano)

Tollemeto Ettore (Nardò)

FRATELLI D’ITALIA

Accoto Giovanna (Giurdignano)

Arseni Maria Rita (Diso)

Bellomo Giacomo (Casarano)

Cagnazzo Maria Antonietta (Minervino di Lecce)

Caroppo Ettore (Minervino di Lecce)

De Vitis Francesco (Ruffano)

D’Oria Angela (Maglie)

Guido Luca (Tuglie)

Manca Massimo (Monteroni)

Mariano Raffaella (Botrugno)

Milanese Francesco (Veglie)

Resta Alessia (Poggiardo)

Scarciglia Fernando (Spongano)

Stabile Renato (Lizzanello)

Tunno Leonardo (Taviano)