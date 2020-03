Elezioni, possibile rinvio. Giunta Emiliano per altri tre mesi. Rinviato anche il Giro d'Italia con tappa a Brindisi

Ultimo aggiornamento: 16:01

Potrebbero slittare le prossime elezioni regionali e comunali che interessano la Puglia . Il prossimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe prevedere lo slittamento delle consultazioni di primavera. Solo un'ipotesi al momento, ma che potrebbe ricevere anche l'ok da parte del Consiglio dei Ministeri a cui spetta l'ultima parola. L'emergenza legata al Coronavirus insomma non si ferma e dopo il referendum per il taglio dei parlamentari slittato in un primo momento al 29 marzo, rischiano di slittare anche le prossime consultazioni. Intanto il mandato delle giunte Regionali a statuto ordinario in scadenza - Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia - viene prorogato di tre mesi rispetto alla durata prevista fino ad ora dalla legge.Il presidente Michele Emiliano dunque avrà a disposizione altri tre mesi di mandato, passato da cinque anni a cinque anni e tre mesi. Lo prevede la bozza - testo provvisorio, che si basa sulle proposte arrivate nella serata di ieri dai vari ministeri - del decreto legge coronavirus. "Gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 31 luglio 2020, durano in carica 5 anni e 3 mesi", si legge nel testo che interviene su Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Le Giunte potranno essere operative nella pienezza dei poteri loro attribuiti.E' ufficiale invece il rinvio del Giro d'Italia di ciclismo, con tappa a Brindisi il 16 maggio. La complessità della corsa, con le prime tre tappe all'estero, ha imposto la scelta. L'Ungheria si è chiamata subito fuori, da qui tutto il resto oltre all'emergenza in corso in Italia.