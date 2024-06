Salvemini: «Attendiamo la Commissione, ma si va al ballottaggio». La replica di Poli Bortone: «C'è una nuova maggioranza»

«Attualmente non vi sono differenze rispetto ai dati che noi avevamo puntualmente raccolto e che segnalano che nessuno dei candidati raggiunge il 50% dei consensi, quindi i più suffragati dovranno andare al ballottaggio, quindi Adriana Poli Bortone e il sottoscritto». Ha tenuto oggi una conferenza stampa il sindaco uscente di Lecce, Carlo Salvemini, in attesa della verifica della Commissione elettorale su quattro sezioni.

A Lecce, in base ai conteggi di 98 seggi su 102, la candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone, è al 49,64 mentre Salvemini è al 47%.

I lavori della commissione - secondo Salvemini - termineranno domani. «Tutte le operazioni di scrutinio delle 102 sezioni - ha detto stasera Salvemini - si sono concluse regolarmente con comunicazione degli esiti e dei voti di preferenza accordati a ciascun candidato e a ciascuna lista. Quello che è stato evidenziato è un errore materiale in alcuni verbali di consegna che i presidenti consegnano all'ufficio elettorale sul quale si stanno svolgendo verifiche in assenza delle quali la piattaforma Eligendo non riesce ad acquisire i dati. La commissione non può aprire le schede, non può riconteggiarle, questo è un compito che può essere eventualmente disposto dal giudice amministrativo previo ricorso dei soggetti interessati».

La replica

«L'evidenza è solida e incontestabile: Salvemini è stato bocciato dagli elettori e in città c’è una nuova maggioranza - replica Adriana Poli Bortone -. Al netto dei riscontri dell'ufficio centrale elettorale, che potranno confermare o migliorare la performance del centrodestra alle urne, oltre il 50 per cento dei cittadini ha scelto di mandare a casa Salvemini, bocciando il suo operato ed i suoi 7 anni di amministrazione. In questa tornata elettorale le liste del centrodestra hanno superato il 50 per cento dei suffragi. Questo è un dato che testimonia un successo acquisito e incontrovertibile. Al di là dei proclami in cui il sindaco uscente annuncia ballottaggi ad urne ancora aperte e improbabili letture di realtà alle quali neanche la sinistra crede»