Sindaci, elezioni rinviate all'autunno. Ecco i 22 Comuni salentini al voto

Niente più elezioni amministrative in primavera e il voto per i nuovi sindaci slitta all'autunno: sono 22 i Comuni che in provincia di Lecce sono costretti a rimandare l'appuntamento elettorale. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali previste per l’anno 2021 a causa dell'emergenza Covid. Si voterà, tranne sorprese, tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Ecco i Comuni dove si voterà dopo l'estate: Nardò, Gallipoli, Taviano, Cavallino, Alliste, Alessano, Cannole, Caprarica di Lecce, Castrignano Del Capo, Cavallino, Collepasso, Diso, Lizzanello, Melissano, Nociglia, Patù, Poggiardo, Sanarica, Specchia, Taurisano, Trepuzzi e Ugento.

Per aspiranti sindaci e candidati consiglieri tutto rimandato: una novità che, ovviamente, scompagina i piani di alleanze e coalizioni per come si erano delineate negli ultimi mesi. E con almeno tre mesi in più, come si sa, tutto potrebbe cambiare.