Comunali, i leccesi tra attesa e dubbi: «Scenario inimmaginabile»

«La città è spaccata, è uno scenario politico inimmaginabile». Così si sta risvegliando il Lecce da un paio di giorni, con il dubbio di quello che sarà il nome del primo cittadino. In teoria lunedì sera si sarebbero dovuti spegnere i riflettori sul voto, ma non è ancora chiaro se Adriana Poli Bortone otterrà le chiavi di Palazzo Carafa già al primo turno o se dovrà affrontare un ballottaggio con il sindaco uscente Carlo Salvemini.

Il voto

Al momento, il risultato parziale vede Poli Bortone in vantaggio con il 49,64% dei voti, contro il 47% di Salvemini. «È una situazione anomala, il fatto strano è l'alto numero sulle contestazioni delle schede, l'auspicio è che non ci siano anomalie di altri tipo - auspica Maurizio Contuzzi, titolare di una ricevitoria-. Ora non ci resta che attendere per capire quale sarà il destino politico della città». La situazione è ulteriormente complicata da alcune discrepanze nei conteggi dei voti: al centro della contesa ci sono circa 2.200 preferenze. «Siamo tutti in attesa -racconta Michele Bernardini, barista-.

Nel mio bar si sente parlare di quello che può essere il futuro politico della città, sta appassionando molti».



Il destino di Lecce resta quindi in stand-by. «Vivo a Lecce da 23 anni e non avevo mai visto un clima così -afferma Giada Brescia, agente immobiliare-. Ho ancora negli occhi le scene di lunedì sera, davanti alla mia attività che si trova a pochi metri di distanza da un comitato elettorale è veramente una situazione incredibile perchè regnava costantemente la stessa incertezza che si percepisce in città in queste ore». Intanto, presso la sede della Polizia Municipale di Viale Japigia continuano le operazioni di verifica dei voti continuano in città persiste l'incertezza: «È una situazione incredibile, sicuramente molto strana -afferma Giuseppe Ingrosso, pizzaiolo-. Mi aspettavo un esito diverso, perché ci sono state delle vicende come quella di Frigole che sono state inverosimili, in cui noi residenti siamo andati a votare in un plesso che non è mai stato utilizzato prima dalle marine. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore, si vive alla giornata oramai».

Le verifiche



La commissione elettorale sta procedendo alla verifica delle restanti sezioni elettorali e si continuerà anche nella giornata di giovedì. Al termine di queste operazioni, si procederà con la proclamazione del sindaco eletto o con l'indizione di un secondo turno elettorale. «È un risultato imprevedibile -racconta Michael Greco, macellaio-. La città però in questo momento è divisa». «Questo clima surreale, doveva essere risolto prima e meglio -dichiara Salvatore Barba, macellaio.- L'auspicio e che si possa arrivare quanto prima ad una soluzione, perché questa situazione non fa l'interesse dei cittadini». La decisione che potrebbe essere presa dalla commissione elettorale va comunque considerata provvisoria poiché potrebbe essere impugnata al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale).

Sia il centrodestra con Adriana Poli Bortone, sia la coalizione dei riformisti di Carlo Salvemini hanno già anticipato l'intenzione di presentare una serie di ricorsi per chiedere il riconteggio delle schede. «Non mi aspettavo quest'incertezza -racconta Massimo Cabba, pastaio-. Credevo in un esito completamente differente, osservo con curiosità e interesse l'evolversi della vicenda». I giudici leccesi, in caso di anomalie riscontrate, potrebbero addirittura annullare le operazioni di voto nelle sezioni contestate, ovvero nelle sezioni 25, 26, 35 e 88. Questo significherebbe che in queste sezioni si potrebbe persino tornare a votare, un ipotesi che sembra non piacere ai cittadini: «Da quello che percepisco, c'è incertezza e paura nella gente -racconta Antonio Maggio, rivenditore ittico-. In questi due giorni non si parla altro, in tanti commentano questo straordinario equilibrio».



Il risultato finale delle elezioni amministrative rimane quindi incerto, e Lecce attende con trepidazione di sapere se avrà un nuovo sindaco al primo turno, se dovrà affrontare un ballottaggio o addirittura se alcune sezioni dovranno ripetere il voto. «Penso che sia il frutto dell'amarezza provata in questi anni di governo -racconta Delfina Cagnazzo, fioraia-. C'è grande indecisione, ma credo che alla fine si possa arrivare anche ad un successo al primo turno». C'è però chi auspica che ci possa essere un ballottaggio per dare via ad una sfida epica: «La città è divisa -afferma Valerio Caricato-, il ballottaggio però non è una soluzione prevedibile alla vigilia, e credo che questa condizione crea ulteriore incertezza tra i cittadini».