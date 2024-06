Elezioni amministrative, via allo spoglio a Lecce. Poli Bortone avanti

Chi sarà il prossimo sindaco di Lecce? La sfida per Palazzo Carafa è tra le più importanti del territorio pugliese, sono in corsa il sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra Carlo Salvemini, Adriana Poli Bortone per il centrodestra e i civici Agostino Ciucci e Alberto Sicuella. Una partita a quattro che ha richiamato il 69,48% degli elettori (69,94% nel 2019), mentre per le Europee l'affluenza è stata del 70,54 (71,92% nel 2019).

Non sono stati diffusi exit poll. Dalle 14 è in corso lo spoglio delle elezioni amministrative e i dati che arrivano dai comitati elettorali, relativi allo spoglio delle schede, dicono che Poli Bortone è avanti di pochi punti percentuali su Salvemini, attestandosi attorno al 49% contro il 46 del sindaco uscente.