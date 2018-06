Sorpresa dalle urne: Marra sindaco di Squinzano, a Vernole eletto Leo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpresa dell'ultima ora dalle urne. A Squinzano lo spoglio delle schede ha visto il sorpasso di Gianni Marra sull'uscente Mino Miccoli. È Marra, quindi il sindaco, con il 39,96% contro il 38,29%. Anche a Vernole non ce la fa l'ex primo cittadino Luca De Carlo che per soli due voti viene sorpassato da Francesco Leo: 50,02 contro il 49,97. Anche ad Alezio sconfitta l'amministrazione uscente: il vice sindaco Paola De Mitri è stata superata da Andrea Vito Barone: 38,55% contro il 35,18%.Ecco gli altri sindaci eletti. A San Donato: Alessandro Quarta, a Giurdignano: Laura Monica Gravante. A Montesano: Giuseppe Maglie. A Salve: Francesco Villanova. A Sannicola invece riconfermato con il 63,60% il sindaco uscente Mino Piccione. Riconferma anche per il primo cittadino di Santa Cesarea Terme Pasquale Bleve. A Spongano vince Luigi Rizzello.