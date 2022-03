Tutti secchi i maestosi elefanti di foglie. Gli esperti: «Pronti a rinascere in primavera»

Il freddo, si sa mette, a rischio molte specie animali. Compresi gli elefanti che amano il caldo. Sarà per questo che gli elefanti verdi del territorio dei Fani a Salve sono seccati? In tanti ricorderanno le immagini degli alberi che un’erba infestante aveva trasformato in degli elefanti. La “riserva” nei mesi passati aveva attirato l'attenzione di molti e la zona era stata presa d’assalto da turisti e curiosi che giungevano da varie parti della Puglia per fotografarli.

Il triste epilogo: foglie secche a causa del freddo

Ora, però, gli elefanti sono seccati, come testimonia la foto di Marco Cavalera, massimo conoscitore del territorio di Salve e guida turistica. Gli alberi hanno mantenuto la simpatica forma con le orecchie grandi e la proboscide, ma hanno perso il loro manto verde. Del resto in natura gli elefanti da sempre vivono in simbiosi con gli alberi. E anche in questo caso, gli elefanti verdi dei Fani ne ricalcano copiano alcune peculiarità. Temono il freddo, innanzitutto. Così come l’ipomea indica, l’erba infestante che ha ricoperto gli alberi di ulivo dando la caratteristica forma di elefanti. Nulla è perduto, però: gli esperti sono convinti che tornerà a ricrescere con il caldo. E quindi anche gli elefanti ritorneranno a nuova vita con la bella stagione. Del resto si sa sono gli animali più longevi.