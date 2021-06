Alba con Einaudi alla Grotta dei Cervi: concerto a Otranto. Pezzali, Biondi e Pfm: si allunga il calendario a Lecce

L'evento musicale dell'estate a Otranto: c'è una nuova data in Puglia per Ludovico Einaudi che all’alba di mercoledì 11 agosto sarà in concerto alla Grotte dei Cervi per la rassegna “Piano Lab 2021”. Un live da non perdere per la grandezza del musicista e per la suggestione del luogo. E per la data: il concerto arriva dopo la Notte delle stelle, il 10 agosto di San Lorenzo che si festeggia con il naso all'insù. Un ritorno nel Salento per l'artista che a questa terra è rimasto legato dopo aver diretto la Notte della Taranta di qualche anno fa.

La rassegna tra i totem della natura: sul palco anche il salentino Redi Hasa

Nell’estate in cui tutto ricomincia Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare con lui. Quelli preparati da Einaudi sono concerti immersi nello scenario emozionante di parchi nazionali, riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani incontaminati, raggiungibili solo a piedi, all’alba, al tramonto, sotto cieli stellati. Un tappa significativa quella in programma nel Salento. Con Ludovico Einaudi suoneranno Federico Mecozzi al violino e alla viola e il salentino Redi Hasa al violoncello. Info e biglietti su “pianolab.me”. L’appuntamento di Otranto seguirà di due giorni quello che il 9 agosto vedrà Einaudi a Gravina di Puglia protagonista di una serata nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia con una tappa del suo tour estivo “Luce Music Festival”. Il tour si aprirà il 21 luglio a nord della Penisola con un concerto a Bardonecchia (provincia di Torino) e proseguirà con una decina di appuntamenti musicali lungo un itinerario nei parchi, riserve, valli e altipiani incontaminati per “fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale”. Per poi portarlo, da settembre, al di fuori dei confini nazionali per diversi concerti in varie parti del mondo, da Mosca a Sanpietroburgo, da Toronto a Mexico City, da Helsinki a Guadalajara. I biglietti possono essere già acquistati sugli appositi siti.

Pezzali e Biondi si aggiungono a De Gregori e Venditti: i grandi nomi attesi a Lecce

Ma sono giorni di importanti novità anche per la canzone italiana con l'elenco dei concerti di piazza Libertini a Lecce nel cuore di agosto che si allunga sempre di più. L'ultima conferma riguarda Max Pezzali, la voce storica degli 883 che si esibirà nel capoluogo salentino il prossimo 14 agosto: un concerto che si annuncia tra i più attesi per i legame tra l'artista e i suoi fans che è rimasto sempre intatto. Pezzali eseguirà dal vivo i suoi brani più celebri, dal periodo d'oro con il gruppo 883 alla successiva esperienza da solista. Un nome che si aggiunge a quello di Mario Biondi, il cantautore soul italiano tra i più apprezzati delle ultime generazioni che mette insieme i ritmi della black music e una voce riconoscibilissima: un repertorio tra i più amati per chi ama questo genere. Biondi si esibirà a Lecce il prossimo 5 agosto. Da non dimenticare gli altri concerti già in programma, sempre in piazza Libertini a Lecce: Levante in programma il 6 agosto, e due mostri sacri della canzone d'autore come Francesco De Gregori (l'8 agosto) e Antonello Venditti (il 10 agosto). C'è anche la Pfm, un altro nome storico della musica italiana: il gruppo che ha fatto la storia del progressive rock (e non solo) si esibirà, sempre a Lecce, il prossimo 17 agosto. La sera successiva, invece, toccherà a Niccolò Fabi.