Effetto Covid su tasse e multe: il Comune perde 20 milioni

Milioni di euro di perdite tra imposte sospese, mancati introiti da grattini e strisce blu e multe e sanzioni amministrative azzerate. A poco più di due mesi dall'inizio della pandemia, le casse di Comuni ed enti locali sono sempre più vuote. E sindaci e amministratori salentini contano i danni derivanti dai mancati introiti: buchi che, a seconda dei singoli enti, oscillano tra i 300mila euro e i 20 milioni di euro - è il caso del Comune di Lecce - e rischiano di far saltare bilanci e servizi comunali. Ma, in alcuni casi, anche gli stipendi di dipendenti.



«La situazione è drammatica: dall'inizio dell'emergenza abbiamo accumulato perdite milionarie. E senza il sostegno dello Stato riusciremo a sopravvivere altri due o tre mesi. Poi sarà la fine». Il grido di aiuto degli amministratori salentini è pressochè unanime.

Eppure la prima boccata d'ossigeno per le amministrazioni locali arriva dalla Cassa Depositi e Prestiti. A partire da mercoledì e sino al 27 maggio, infatti la Spa controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze darà il via libera a una maxi operazione di rinegoziazione dei mutui accesi da Comuni, Province ed enti locali per la realizzazione di opere pubbliche. Una procedura che, in tutta Italia, garantirà a circa 7.200 enti territoriali di liberare complessivamente 1,4 miliardi di risorse da riutilizzare immediatamente sul territorio. Operazione che nella sola provincia di Lecce, seconda una prima stima, riguarderà oltre 1.950 mutui attivi stipulati dalle amministrazioni locali e rinegoziabili per un debito complessivo di oltre 250 milioni di euro. Un forma di sostegno apprezzabile, secondo gli stessi sindaci.



Il problema, però, sussiste e i sindaci tengono a rimarcarlo con forza, le somme risparmiate attraverso la rinegoziazione dei mutui serviranno a coprire solo in parte le ingenti perdite accumulate da febbraio ad oggi. A partire dai 20 milioni di euro di minori entrate - fra tributi non incassati (Tosap e Tari, in particolare) e mancati introiti da sosta a pagamento e sanzioni da Codice della Strada stimati nei giorni scorsi dai servizi Economici e Finanziari del Comune di Lecce. Perdite che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Salvemini proverà a limitare - fanno sapere da Palazzo Carafa - anche attraverso la rinegoziazione dei mutui. Un'operazione che, si stima, dovrebbe garantire al Comune già in pre-dissesto e alle prese con disavanzo di 105 milioni di euro, di liberare una quota capitale di circa un milione di euro. Troppo poco, ovviamente, rispetto ai 20 milioni di minori incassi.



A Palazzo dei Celestini, invece, l'amministrazione provinciale del presidente Stefano Minerva conta di rinegoziare circa un centinaio di mutui attivi, liberando liquidità per 1,5 milioni. Anche in questo caso le somme risparmiate serviranno a limitare i danni derivanti da minori entrare: in tutto circa 10 milioni di euro di imposte, tra Ipt, RcAuto, Tefa e minori entrate dall'autovelox che l'ente provinciale non ha potuto incassare per l'effetto Covid. Eppure, per Minerva, «iniziative virtuose come questa si inseriscono perfettamente in un quadro di sinergia istituzionale fra le pubbliche amministrazioni e Cassa Depositi e Prestiti. Dare respiro agli enti è fondamentale per affrontare al meglio le problematiche dovute all'emergenza senza precedenti che stiamo vivendo». Dello stesso avviso anche il consigliere provinciale delegato al Bilancio, Nunzio Dell'Abate: «La rinegoziazione dei mutui rappresenta un piccolo passo in avanti per poter far fronte ai servizi essenziali che l'ente dovrà continuare ad erogare».



Opportunità di rinegoziazione al vaglio anche dell'assessore al Bilancio del Comune di Galatone, Maurizio Pinca: «Attraverso questo strumento riusciremo a risparmiare circa 250mila euro stima il delegato dell'amministrazione comunale del sindaco Flavio Filoni Seppure, va sottolineato, le minori entrate a causa dell'emergenza Covid per Galatone ammontano già a oltre 300mila euro». Un rosso nelle casse comunali che secondo il sindaco di Casarano Gianni Stefàno a breve potrebbe tradursi nella difficoltà oggettiva da parte dei Comuni a erogare servizi. «Ma se lo Stato non interviene in fretta rischiamo di non avere più la forza economica di pagare gli stipendi al personale denuncia il vicepresidente regionale di Anci e per quanto riguarda Casarano, comunque, la rinegoziazione dei mutui ci garantirà un risparmio di circa 200mila euro». Opportunità al vaglio del sindaco di Galatina, Marcello Amante: «Ritengo che questa operazione possa rappresentare una boccata d'ossigeno per i Comuni in difficoltà, purché non rimanga l'unica misura in campo. Al momento siamo ancora in attesa di un intervento incisivo da parte del Governo che possa garantirci di fronteggiare l'emergenza e garantire adeguati servizi ai cittadini».



Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco di Tricase Carlo Chiuri: «Nei giorni scorsi fa sapere abbiamo già chiesto e ottenuto da un istituto bancario il congelamento della rata di un mutuo da 50mila euro. Ma ora vaglieremo anche questa ipotesi. La nostra priorità resta il sostegno ai cittadini e alle imprese locali».