Eduscopio, ecco le pagelle delle scuole tra Lecce, Brindisi e Taranto

Ancora una volta sono gli istituti della provincia di Lecce a lasciare il segno nella classifica annuale di Eduscopio. Casarano, Galatina e Maglie ma anche Martano e Alessano piazzano i propri studenti ai vertici del ranking messo a punto dalla Fondazione Giovanni Agnelli per il 2022.

La classifica di Lecce

Negli studi umanistici infatti spicca il primo posto, tra i Classici, del Liceo “Colonna” di Galatina, davanti al “Galilei” di Nardò e al “Capece” di Maglie. C’è poi la riconferma per il secondo anno consecutivo tra gli Scientifici del “Trinchese” di Martano capace di staccare istituti molto più corposi come lo “Stampacchia” di Tricase e il “Da Vinci” di Maglie. Per le Scienze applicate invece primeggia il “Salvemini” di Alessano”, poi il “Quinto Ennio” di Gallipoli e il “Galilei” di Nardò. Nel campo delle Scienze Umane, c’è la prima scuola leccese, cioè il “Siciliani”, quindi il “Montalcini” di Casarano e il “Galilei” di Nardò: nell’indirizzo Scienze Umane – Economico Sociale, in testa alla classifica il “Montalcini” di Casarano, quindi “Aldo Moro” di Maglie e poi il “Siciliani” di Lecce. Sempre Casarano in vetta per il Linguistico con il “Montalcini” seguito dal “Quinto Ennio” di Gallipoli e dal “Vallone” di Galatina.

Negli indirizzi Tecnico Economici invece la fanno da padrone le scuole di Maglie. Per l’Economico, in vetta il “Cezzi De Castro” di Maglie, seguito da “Antonio De Viti De Marco” di Casarano e da “Amerigo Vespucci” di Gallipoli. Per il Tecnologico invece il “Mattei” di Maglie, quindi il “Grazia Deledda” di Lecce e “Meucci” di Casarano.

Praticamente invariata la classifica dei Professionali rispetto allo scorso anno: per i Servizi, secondo l’indice di occupazione dei diplomati, è in testa l’Istituto superiore Otranto e Poggiardo, poi “Egidio Lanoce” di Maglie e “Filippo Bottazzi” di Ugento. Mentre seguendo il criterio della coerenza tra studi fatti e lavoro trovato al primo posto “Antonietta De Pace” di Lecce, a seguire l’Istituto superiore Otranto e Poggiardo e infine il “Presta Columella” di Lecce. Per l’Industria e l’Artigianato invece (secondo Indice di occupazione dei diplomati), troviamo il “Moccia” di Nardò, il “Luigi Scarambone” di Lecce e il “Filippo Bottazzi” di Casarano. La classifica in base al criterio della coerenza tra studi fatti e lavoro i primi tre restano gli stessi. Per l’Artistico l’unico istituto con i dati in provincia è il “Ciardo Pellegrino”.

La classifica di Taranto

Se si seleziona “Taranto” come base di partenza e un range di trenta km, il massimo disponibile, ecco che compaiono le classifiche. Per l’indirizzo “classico”, il Tito Livio di Martina Franca mantiene saldamente la prima posizione, con un punteggio di 69.64 FGA (una media tra i voti e i crediti), seguito dall’Archita, l’Aristosseno e il Quinto Ennio di Taranto, il Moscati di Grottaglie e il De Ruggieri di Massafra.

Per l’indirizzo scientifico è il Battaglini di Taranto ad ottenere il punteggio maggiore, espresso sempre in FGA: 77.32, seguito dal Tito Livio di Martina Franca, con 74,85, quindi dal Giuseppe Moscati di Grottaglie con 72.54. Seguono: Aristosseno e Galileo Ferraris di Taranto; Lentini-Einstein di Mottola; Archita di Taranto; De Ruggieri di Massafra e il Righi di Taranto. In decima posizione, con soli 19.94 il Plateja.



Per l’indirizzo “scientifico scienze applicate” è il Maria Pia a guidare la classifica, con 71.72 FGA, seguito dal Majorana di Martina Franca, con 66.53. Quindi, di seguito: De Ruggieri di Massafra; Lentini-Einstein di Mottola; Ferraris di Taranto; Del Prete-Falcone di Sava; Righi di Taranto e Moscati di Grottaglie.

Torna in testa il Tito Livio di Martina Franca nella categoria “scienze umane”, con un punteggio di 58.1, seguito dall’Archita di Taranto, dal Moscati di Grottaglie e dal De Ruggieri di Massafra. Al quinto e ultimo posto il Da Feltre di Taranto.



Nella categoria “scienze umane - economico e sociale” solo due scuole: Archita e Da Feltre di Taranto.

Per la sezione linguistica il Tito Livio torna in testa, con 63.97 FGA, seguito da: Aristosseno e Ferraris di Taranto e dal Moscati di Grottaglie. Per le scuole superiori con indirizzo “tecnico economico”, in testa c’è il Maria Pia di Taranto con 64.93, quindi il Pitagora di Taranto e il Leonardo da Vinci di Martina Franca. Infine il Quinto Orazio Flacco di Palagiano e il Don Milani-Pertini di Grottaglie.

Per l’indirizzo “tecnico tecnologico” torna in testa Martina Franca con il Majorana, con 58.17 FGA, seguito dal Lentini-Einstein di Mottola e dal Pacinotti-Fermi di Taranto. Quarto posto per il Del Prete-Falcone di Sava. La classifica prende in considerazione le scuole che preparano all’università.

La classifica di Brindisi

Per la provincia di Brindisi, per ciò che riguarda i licei classici, la palma d’oro va quest’anno al liceo “Calamo” di Ostuni con un indice Fga pari a 70,65, seguito al secondo posto dal “Lilla” di Francavilla Fontana (62,28) e dallo storico liceo “Marzolla” di Brindisi (60,95). Meglio l’istituto vicino casa, o quello consigliato dalla gran parte dei compagni di classe? Il portale di Eduscopio.it aiuta gli studenti a sciogliere ogni dubbio. Gli istituti sono stati divisi in base alla formazione, e i risultati posso essere confrontati sulla scorta della distanza tra le varie sedi, in un raggio di 10, 20 o 30 chilometri tra di loro.

<CL9.4>Conserva gelosamente il primato di miglior liceo scientifico della provincia il “Leo” di San Vito dei Normanni (70,09 di indice Fga), seguito poi dall’Epifanio Ferdinando di Mesagne (65,17), il “Lilla” di Oria (63,17) e il Fermi-Monticelli di Brindisi (62,83).

<CL9.4>Nell’indirizzo tecnico-tecnologico è il “Majorana” di Brindisi guidare la classifica con un indice Fga (54,18) seguito al secondo posto dall’istituto tecnico industriale “Giorgi” al (52,33). Nell’indirizzo tecnico-economico lo scettro va a all’istituto Trinchese di Lecce, seguito a ruota dall’Epifanio Ferdinando di Mesagne (41,21) e dal “Valzani” di San Pietro Vernotico con un indice fga del 37,72. Per l’indirizzo “linguistico” non ha concorrenti il liceo “Palumbo” di Brindisi che quest’anno registra un indice Fga (57,4).

Anche la formazione tecnico-professionale deve essere d’eccellenza per garantire le migliori prospettive occupazionali. Lo sanno bene nell’istituto professionale industria e artigianato “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi con quest’anno conquista un indice Fga del 45,81.