Ecomafie, il Salento è nono per cemento «Ma si dimostrano efficaci gli abbattimenti»

La Puglia si conferma al terzo posto a livello nazionale nella classifica dell'illegalità ambientale: l'ultimo gradino di un triste podio dopo Campania e Calabria. E in questa blacklist la provincia di Lecce fa la sua parte: è la nona per i reati legati al ciclo del cemento, la decima per i danni compiuti contro la natura e la fauna.È una fotografia con molte ombre quella scattata dal rapporto Ecomafia, il report annuale stilato da Legambiente. Un dossier che mette e a fuoco i dati degli ecoreati nel 2018. In Puglia sono state accertate 2.854 infrazioni (il 10,6% sul totale nazionale) per i reati legati al ciclo dei rifiuti e del cemento e anche al racket degli animali (corse clandestine di cavalli, combattimenti, traffico di animali da compagnia, commercio illegale di specie protette, macellazione clandestina, abigeato, bracconaggio e pesca di frodo). Sul fronte dell'abusivismo la regione si conferma terza. La situazione peggiora spulciando le altre classifiche nazionali: la Puglia è seconda sia sul versante dei reati contro la fauna (816 infrazioni pari all'11,2% del totale nazionale, 753 persone denunciate, 3 arrestate e 222 sequestri effettuati) che per quanto concerne il ciclo illegale dei rifiuti (947 infrazioni accertate pari all'11,9% sul totale nazionale, 828 persone denunciate, 6 arrestate e 269 sequestri effettuati): non a caso dal 2002 ad oggi, in Puglia, si contano 76 inchieste contro attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, circa il 16,5% delle inchieste registrate in questo ambito sul territorio italiano.E scavando nei numeri che riguardano la regione, in provincia di Lecce nel corso del 2018 sono stati accertati 473 reati ambientali. Il Salento è terzo (dopo Bari e Foggia) nella classifica dell'illegalità contro gli animali: 45 infrazioni, 26 denunce e 39 sequestri. E la provincia leccese si piazza all'ultimo gradino del podio (alle spalle di Bari e della Bat) anche per gli illeciti compiuti contro i pesci e gli animali del mare con 13 sequestri, 98 infrazioni e altrettante denunce. Per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, la provincia di Lecce (nona nella classifica nazionale) è seconda in Puglia dopo Bari: 152 reati (pari al 2,4% degli illeciti compiuti in tutta Italia), 193 denunce e 49 sequestri. Secondo il rapporto Ecomafia, seppure con una nuova forma di abusivismo, c'è una parte del Paese che in maniera indomita continua a costruire illegalmente. E ciò avviene soprattutto in Salento come nella Costiera Amalfitana, a Capri, nel cuore del parco nazionale delle Cinque Terre e lungo le coste della Calabria e della Sicilia. Il migliore deterrente contro gli abusi del cemento sporco, secondo il dossier, sono gli abbattimenti. Tant'è che il rapporto Ecomafia cita proprio l'esempio delle ruspe entrate in azione nel Salento «dove la Procura di Lecce prosegue da alcuni anni con gli interventi di demolizione. Un'attività costante, che induce molti proprietari a demolire di propria iniziativa, senza aspettare l'azione delle istituzioni. Il Comune di Lecce, ad aprile dello scorso anno, ha demolito quattro immobili abusivi a Torre Chianca, alla foce del fiume Idume, dentro il Parco regionale Bosco e paludi di Rauccio: interventi che fanno parte del bilancio del 2018, tracciato dal nucleo di vigilanza edilizia, che ha totalizzato 20 abbattimenti, di cui 13 a opera degli stessi proprietari». Eppure c'è ancora molto da fare in tutta la regione. «Gli abbattimenti delle costruzioni abusive - ricorda Francesco Tarantini, presidente regionale di Legambiente - continuano a essere sporadici: solo il 16,3% delle ordinanze di demolizione emesse sono state eseguite. E oltre all'abusivismo edilizio, anche i reati legati al ciclo dei rifiuti e quelli contro la fauna non accennano a diminuire. La Puglia continua ad essere martoriata dalle discariche abusive, dagli abbandoni e dalla combustione illeciti dei rifiuti».