Ecco la top ten delle regioni dove si “rimorchia” di più: Puglia sul podio

La classifica più letta dell'estate? La stila Speedvacanze, un tour operator specializzato nelle vacanze dei single. E riguarda le regioni dove si “rimorchia” di più.La prima posizione spetta alla Sicilia con il 22% di preferenze nel campione di viaggiatori analizzato. Il territorio siculo sembra proprio ispirare il desiderio di compagnia: le siciliane sono tra le donne più apprezzate , mentre gli uomini vengono considerati come quelli che trasmettono maggior senso di sicurezza e maggiore passione.Al secondo posto troviamo, con il 18% di scelte, la Sardegna: un ever green nelle mete turistiche italiane che colpisce soprattutto per il suo essere sede di numerose scappatelle estive, spesso diventate anche storie d'amore.Il terzo posto, infine, viene conquistato con il 14% di preferenze dalla Puglia. In questo caso, però, i fattori che spingerebbero i vacanzieri a sceglierla sono principalmente territoriali: sembra infatti che l'aria delle terre pugliesi, bagnate da un mare cristallino e dalle calde sere d'estate accompagnate dal luccichio delle lucciole, crei la giusta atmosfera per concedersi un po' di spazio anche alle esperienze amorose in vacanza.Nella top-10 ci sono anche Liguria (10%), Emilia Romagna (8%), Toscana (7%),Lazio (6%), Molise (5%), Abruzzo (4%) e Calabria (3%).