«E se vi proponessimo un altro concerto, gratuito?»: i Subsonica ancora nel Salento

Migliaia di like in pochissimo tempo. E non poteva essere altrimenti per i fan dei Subsonica. La band, che il 14 sera si è esibita in concerto a Melpignano con “Microchip emozionale”, ha creato scompiglio con un post nel quale propone ai fan e al Salento un concerto gratuito in una piazza della provincia.“La buttiamo lì... visto che per noi arrivare in Salento e non provare a fermarci almeno qualche giorno è inconcepibile... se vi proponessimo un altro concerto? con una scaletta un po’ diversa da quella di Melpignano? in una piazza gratuita? magari durante la “notte di mare”? Tipo a San Foca... il 21? Sareste favorevoli? Esprimetevi liberamente. Sine o none!».Immediate le reazioni, fra le quali anche quella del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini che si è offerto di ospitare l'evento. Come finirà? Stiamo a vedere.