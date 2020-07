E l'alta moda riempie bar e ristoranti del centro

Una, dieci, cento passerelle Dior: ad avercene, insomma. La sfilata della maison parigina in scena nell'apoteosi di moda, musica, danza e luminarie ieri sera in una piazza Duomo totalmente blindata già da giorni, oltre ad aver acceso un faro su Lecce e il Salento, ha avuto un altro risvolto positivo: quello di tenere impegnati a lungo bar, ristoranti e hotel del circondario, presi d'assalto dal corposissimo staff dell'evento (o del progetto, per dirla con Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della Maison). Nei giorni scorsi, ma anche in quelli a venire, posto che per liberare totalmente il centro storico dall'apparato della sfilata ci vorrà ancora parecchio. Il che, in tempi di carestia turistica causa Covid (ma vedremo poi se questo dato sarà confermato), decisamente non guasta. Non a caso, per avere una particina nell'evento, o tra i suoi effetti collaterali (come ad esempio gli shooting fotografici), si sono comprensibilmente scatenati tutti da mesi. Pienoni a pranzo e cena al Ristorante Semiserio di Gigi Perrone, all'Hotel Risorgimento (dove alloggia parte dello staff) e in tutti i locali di piazza Sant'Oronzo, in qualche modo, perché i lavori di allestimento della sfilata sono stati serratissimi e richiedevano tempi brevi di seduta. Posti in piedi anche all'Alex Ristorante, dove la chef Alessandra Civilla, ieri, ha deliziato con crudi di pesce e Champagne (ma anche vini salentini) anche l'attore Giorgio Pasotti con la fidanzata e un tavolo di vip in anonimato.

Impegnatissimi da giorni anche da Doppio Zero, quasi un quartier generale della sfilata: «Fino a sabato lavoreremo quasi esclusivamente per loro, fornendo anche le coffee station, e lunedì abbiamo avuto a pranzo la Chiuri e il sindaco Salvemini», spiega Crystian Macchia. Saloni a disposizione dei buyers internazionali, invece, nell'attiguo palazzo Maresgallo (ex palazzo Romano), racconta la nuova proprietaria Miriam Gazzola, mentre il giardino settecentesco di palazzo Famularo ha ospitato martedì sera una riservatissima cena a bordo piscina con Fedez e Chiara Ferragni, che poi ha immortalato l'evento, come di consueto, sul suo Instagram. Continui rifornimenti di manicaretti per chi non ha staccato mai dal lavoro in piazza Duomo, invece, da Davide De Matteis e dal suo 300mila Lounge Bar.

Ma la parte del leone, stavolta, l'ha fatta appunto un tricasino: lo chef Ippazio Turco, alias Lemì, che con la moglie Margherita ha lavorato due mesi per allestire la cena di gala post-sfilata per 200 fortunati mortali che ieri sera hanno potuto testare le sue delizie di terra-mare amorevolmente assistiti nei beveraggi (Primitivo e Negramaro salentino, Champagne) da trenta sommelier Ais, nella bellezza rinnovata del trecentesco Palazzo Luce, ex Palazzo Galante (in via dei Conti di Lecce). Acquistato da qualche tempo da un'appassionata di design torinese che lo ha trasformato in un hotel d'arte destinato all'inaugurazione nella scorsa primavera, e invece no (indovinate perché). Paninetti con cicoria e peperoni fritti, hamburger di sgombro con cipolla rossa di Tropea, orecchiette e maccheroncini alla salentina, gamberi rossi e viola, sette tipi di latticini, e poi mousse di mandorla e ricotta all'origano selvatico e tortino di anacardi, cioccolato e glassa di fico d'India selvatico: solo alcune delle leccornie allestite per l'occasione dallo chef tricasino.

«Maria Grazia è un'amica e una cliente», racconta Margherita Turco. Tricase über alles: il sangue è sangue, e la direttrice creativa di Dior non ne ha mai fatto mistero.

