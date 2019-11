Durazzo, estratte tutte le vittime: tornano a casa anche Yuma e Mickey

Recuperati senza vita i corpi delle ultime vittime da sotto le macerie, la missione del nucleo cinofili Puglia coi cani Yuma e Mickey del comando di Lecce, volge al termine.

Nonostante l’enorme lavoro messo in campo da tutte le forze vigil fuoco italiane presenti, che con grande professionalità, passione e senza sosta, per tre giorni hanno lavorato, scavando tra le macerie, nonostante il ripetersi continuo delle scosse, nulla si è potuto fare per poter estrarre fuori qualcuno in vita, nemmeno i due gemellini e il loro fratellino di 1 e 4 anni.

Si torna in Italia, col dolore nel cuore; ma con la consapevolezza di aver contribuito fattivamente con i fedeli colleghi Yuma e Mickey, all’individuazione dei dispersi sotto le macerie. Yuma e Mickey sono già pronti alla prossima missione, pronti a fiutare qualcuno da salvare. © RIPRODUZIONE RISERVATA