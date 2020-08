Turismo, visite prolungate fino alle 22 a Santa Croce e al Duomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 50mila visitatori tra Duomo, Santa Croce, San Matteo e Santa Chiara. Mura Urbiche sold-out a Lecce . Vacanzieri e leccesi invadono anche il Castello Carlo V e il Teatro Romano. Lecce ritrova i turisti grazie all'arte e alla cultura. Boom di accessi per chiese barocche e monumenti simbolo del centro cittadino. Dopo i flop di giugno e luglio, ad agosto la città è stata presa d'assalto da migliaia di vacanzieri pronti a scoprire i tesori più preziosi del capoluogo salentino.E la cooperativa Artwork è pronta per gli straordinari: «Cattedrale e Basilica aperte fino alle 22 per permettere alle persone di ammirare le nostre bellezze». Nell'estate macchiata dal covid-19, Lecce inizia a vedere spiragli di ripresa. Perché se le principali città d'arte italiane, orfane dei turisti stranieri, faticano a ripartire, in queste prime settimane di agosto il capoluogo salentino si è risvegliato in compagnia di numerosi vacanzieri fuori sede. La città, aiutata anche dall'appeal delle spiagge del Salento, è una calamita per coppie, giovani e famiglie. E a dirlo non sono solo i numeri. Basta fare un giro nel centro storico per ritrovare intorno all'Ovale folle di persone che vagano con macchinette fotografiche al collo e smartphone alla mano per immortalare gli angoli più belli del barocco leccese. Ristoranti, locali e bar registrano il tutto esaurito. Ma non sono da meno anche i tesori artistici.Turisti in fila davanti alle chiese barocche: Duomo, Santa Croce, San Matteo scoppiano di persone. E non è da meno il museo Castromediano, entrato a far parte del circuito di visita. «I numeri sono in linea con lo scorso anno e considerando le premesse siamo molto soddisfatti spiega Paolo Babbo, presidente della cooperativa Artwork -. Dal 1 al 19 agosto abbiamo registrato circa 20.400 ingressi per la Cattedrale, 17mila per Santa Croce, 8mila per Santa Chiara, 6mila per il Museo Diocesano e 4mila per San Matteo. Anche il Museo Castromediano ha registrato numerosi accessi. Gli stranieri si contano sulle punta delle dita ma il turismo italiano c'è tutto e anche qualcosa di più. Fortissima presenza di universitari e questo è un bel segnale. I giovani non sono solo interessati alle spiagge».E in vista delle ultime settimane di vacanze estive, le chiese sono pronte per aperture extra: «Ci sono giorni in cui facciamo fatica a chiudere perché le persone non vogliono andare via aggiunge Babbo -. Per questo abbiamo deciso di posticipare l'orario di chiusura, dalle 21 alle 22, almeno per quanto riguarda il Duomo e la Basilica di Santa Croce che sono ovviamente le attrazioni più visitate».Non sono solo i monumenti religiosi a segnare numeri in positivo. Tutto esaurito per le Mura Urbiche. Iniziate il 14 agosto, le visite all'antico complesso murario sono già al completo. A rendere unico il percorso, oltre alla bellezza e all'importanza storica del monumento, quest'anno ci sono anche i supporti multimediali, con la possibilità di poter fruire di ricostruzioni virtuali, attraverso occhiali 3D, e di avere informazioni dettagliate grazie a braccialetti multilingua. «Abbiamo avuto un numero strepitoso di prenotazioni, siamo in overbooking fino alla fine del mese annuncia l'assessore alla Cultura, Fabiana Cicirillo -. La nostra meravigliosa città ci restituisce emozioni e soddisfazioni». Procedono a gonfie vele anche le visite al Castello Carlo V organizzate, in accordo con la Soprintendenza, dalle associazioni 34Fuso e The Monuments People Aps che gestisce anche i percorsi al Teatro Romano. «È un agosto che mantiene i numeri dello scorso anno spiega Pina Alloggio dell'associazione The Monuments People Aps -. È un turismo prettamente italiano, anche se un minimo di presenza straniera c'è. Abbiamo avuto giorni da tutto esaurito e siamo ottimisti per le prossime settimane».