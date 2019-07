Dune rase al suolo per sistemare gli ombrelloni: sigilli al lido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sigilli al lido Belvedere di Porto Cesareo. La misura è stata disposta per l'accusa di deturpamento di bellezze naturali, abusivismo e occupazione del Demanio marittimo contestate alla vecchia e all'attuale gestione dello stabilimento balneare.Secondo quanto sostenuto nell'inchiesta del pubblico ministero Alessandro Prontera - inchiesta condotta insieme alla Guardia costiera e alla Polizia provinciale - i gestori del lido avrebbero raso al suolo le dune accanto allo spazio di cui sono concessionari, per sistemarci ombrelloni e "recuperare", dunque, lo spazio perso per via dell'erosione costiera.