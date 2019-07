Due micro cellulari sequestrati in carcere a Lecce: «Allarme sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due micro-telefonini, destinati ai reclusi, sono stati intercettati dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Lecce. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore dal sindacato Osapp, che lancia l'allarme sulla sicurezza all'interno della struttura di Borgo San Nicola. I due dispositivi erano nascosti all'interno dei pacchi che i familiari dei detenuti portano abitualmente in carcere. Ma l'utilizzo di un apparecchio di controllo a raggi X (del tipo in uno negli aeroporti) ha permesso di scoprire la presenza dei due piccolissimi cellulari, consentendo il sequestro. La scoperta è stata fatta dagli agenti del Nucleo interprovinciale di Lecce traduzioni e piantonamenti.Ruggiero Damato, vicepresidente di Osapp Puglia elogia «la grande professionalità e l'esperienza ultraventennale del collega assistente capo coordinatore addetto al controllo del primo blocco». Ma allo stesso tempo denuncia «i turni disumani». Le notizie del mancato invio in Puglia e nei penitenziari delle quattro province di Lecce, Bari, Taranto e Foggia «certificano il fallimento della politica del governo gialloverde, e soprattutto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, i quali - attacca Damato - non hanno contezza della preoccupante situazione di pericolo gravissimo» in cui versano i penitenziari pugliesi, sia dal punto di vista della sicurezza, spiega, che da quello dell'ordine pubblico, «viste le continue aggressioni nei confronti dei poliziotti da parte dei reclusi e i continui tentativi di evasione». Nella sua nota, Damato richiama la rocambolesca fuga di Fabio Perrone, detto Triglietta, durante una visita medica nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce e quella, più recente, di Marco Barba, il gallipolino che ha tentato di scappare gettandosi da una finestra del Policlinico di Bari. Evasioni sventate «solo grazie alla grande professionalità dei poliziotti coinvolti».Il vicesegretario regionale del sindacato chiede «urgentemente un improcrastinabile incontro tra una delegazione Osapp Puglia e i ministri della Giustizia e dell'Interno Alfonso Bonafede e Matteo Salvini, nonché con il direttore del Dap Basentini. Il tutto prima che sia troppo tardi».