Salento, due incendi in poche ore sulla costa: fiamme in zona Lido San Giovanni e Spiaggiabella

Ultimo aggiornamento: 22:05

Fiamme in serata sulla costa salentina. Un vasto incendio si è sviluppato a Gallipoli, nei pressi di Lido San Giovanni, a Gallipoli, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Paura tra gli abitanti della zona per le fiamme che hanno lambito le abitazioni.Nelle stesse ore un incendio violento, anche se per il momento contenuto, è divampato a Spiaggiabella, marina di Lecce, dove si è in poco tempo diffuso in una zona di sterpaglia poco lontana dalle case di villeggiatura. Spaventati i turisti che hanno allertato il 115 intorno alle 21.