Covid, due decessi al "Vito Fazzi": una donna rientrata dall'Albania e un anziano

Due decessi si sono registrati nelle scorse ore all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Nel primo caso si tratta di donna di 69 anni di Casarano che era rientrata da circa un mese dall'Albania dove, insieme alla famiglia, si era sottoposta a una serie di cure odontoiatriche.

Il secondo decesso riguarda, invece, un uomo di 81 anni di Martano nel reparto Covid. L'anziano era stato ricoverato il 27 agosto. Mentre la famglia - moglie e tre figli - era stata messa in isolamento in attesta del tampone.

Intanto nelle scorse ore, sulla base alle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, in tutta la regione si è regsistrata un'inpennata di contagi sebbene salga il numero dei tamponi che supera quota 4mila. Sono 68 i nuovi casi accertati. E per otto casi è stato necessario il ricovero. Gli attualmente positivi sfiorano quota mille.

I numeri dunque: nella giornata di oggi sono stati registrati 4.283 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 68 casi positivi: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 fuori regione.

«E i 3 casi registrati oggi dal Dipartimento di prevenzione della Asl le riguardano due cittadini stranieri temporaneamente presenti nella nostra provincia e un residente già in isolamento» ha specificato il direttore generale della Asl di Lecce Rodolfo Rollo.



Ultimo aggiornamento: 21:39

